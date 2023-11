“Tre anni buttati”: Allegri è già stato ‘esonerato’

Gli ultimi tre anni della Juventus di Allegri sono stati per qualcuno completamente buttati. Il suo esonero è sempre un argomento di discussione

Massimiliano Allegri non sta convincendo gli scettici nemmeno dopo questo avvio di stagione. Alla ripresa dopo la pausa per le Nazionali c’è l’opportunità di scavalcare l’Inter nel derby d’Italia.

L’avvio della Juventus in queste prime 12 partite di Serie A è stato tutt’altro che negativo. I bianconeri sono al secondo posto in classifica, in virtù dei 29 punti conquistati e con la possibilità di giocarsi il primato nel big match contro l’Inter. Dopo gli impegni delle Nazionali di questa settimana, infatti, si torna a fare sul serio con i club e andrà in scena l’attesissimo derby d’Italia.

Allegri sa di avere una chance molto importante per far prendere una certa piega alla stagione, mettendo pressione sui nerazzurri di Simone Inzaghi, favoritissimi della vigilia. Le due rose oggettivamente non possono essere paragonate e l’ex tecnico della Lazio ha una varietà di scelte che non appartiene al suo collega in quel di Torino. L’assenza dalle coppe europee, però, può essere un grande carta da giocare nel prosieguo del campionato.

Juventus, durissime critiche ad Allegri: Campi ne chiede l’esonero

Eppure non tutti sono così positivi sull’apporto che Max Allegri sta dando alla causa, giudicando complessivamente questi suoi tre anni addirittura disastrosi. Le critiche per l’allenatore ex Milan non sono mai mancate nell’ambiente bianconero, sin dalla sua prima esperienza alla Continassa. Portare a casa ben cinque scudetti e due finali di Champions League non è bastato ad Allegri per essere “graziato” dalla critica.

In particolar modo, l’opinionista di TvPlay e Telelombardia, Graziano Campi, ha sparato a zero su X (Twitter). “I fedelissimi di Allegri hanno tutto il diritto di difenderlo. Però hanno meno il diritto di insultarmi perché ne vorrei l’esonero”.

A Campi non basta quanto visto fino ad oggi sotto la guida di Massimiliano Allegri. Anzi, la situazione è sempre la stessa fin dal principio: “La Juventus ha buttato tre anni senza programmare un bel niente e senza costruire nulla. A qualcuno sta bene così. A me no”. Parole piuttosto forti che testimoniano la presenza mai sopita di malumori sulla gestione attuale. Molti preferirebbero rivedere Antonio Conte a Torino per aprire un nuovo corso, al di là del risultato di questo campionato. Vedremo se Cristiano Giuntoli e John Elkann saranno d’accordo con questo filone di pensiero.

