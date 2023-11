Italia: messaggio a Spalletti, un calciatore vuole l’Europeo

L’Italia di Luciano Spalletti ottiene la qualificazione ai prossimi Europei 2024 in Germania e attende soltanto di sapere in che fascia dal sorteggio si troverà.

Intanto, arrivano messaggi diretti dai giocatori italiani che hanno ora intenzione di guadagnarsi una convocazione per la prossima competizione Uefa.

Un momento importante questo per gli Azzurri che stanno festeggiando il traguardo raggiunto che volevano a tutti i costi per la gente dopo la delusione della mancata partecipazione agli ultimi due Mondiali.

Italia: qualificazione Europei raggiunta

E’ servita l’ultima giornata alla Nazionale guidata da Luciano Spalletti per ottenere la qualificazione agli Europei 2024. Un risultato che tutti speravano arrivasse e c’è riuscita la Nazionale con impegno e dedizione, ma soprattutto grande cuore dopo aver affrontato momenti difficili. L’Italia dovrà ora staccare la spina per un po’ e poi tornare a giocare qualche partita amichevole per mettere ritmo nella testa con le idee di mister Luciano.

Il ct dovrà provare a passare i propri meccanismi e l’idea di gioco nella testa dei suoi giocatori che saranno poi chiamati a giocare le partite decisive in estate per difendere il titolo di Campioni d’Europa. Una situazione difficile questa da gestire, perché non sarà facile per il commissario tecnico andare a fare le convocazioni per i prossimi Europei, ma chiaramente molto dipenderà dal resto della stagione, ma anche da chi si è già dimostrato essere un protagonista.

Italia: Zaniolo parla degli Europei

Tra i protagonisti con l’Italia è tornato anche Nicolò Zaniolo che dopo un lungo periodo fuori dal giro della Nazionale è stato nuovamente convocato da Spalletti che gli ha subito dato l’occasione di mettersi in mostra con partite decisive.

Ora è lo stesso Zaniolo che ha parlato dopo la qualificazione agli Europei 2024. L’attaccante ex Roma ha raccontato quello che è il suo obiettivo, ma anche in comune con tutti gli altri compagni. Perché la Nazionale ha raggiunto Euro2024 per vincerlo e farà di tutto per riuscirci. Non si tira indietro e accoglie tutte le pressioni il calciatore che ha raccontato di sentirsi tra le squadre più forti che ci saranno e arrivarci da campioni in carica è un motivo d’orgoglio in più per difendere il titolo.

Convocati Spalletti: Zaniolo ha un posto per l’Europeo

L’Italia non andrà all’Europeo per fare la comparsa e Zaniolo è uno dei candidati a ricevere la convocazione di Luciano Spalletti in vista dei prossimi mesi e dell’Europeo che poi ci sarà.