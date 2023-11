Argentina, finisce un’era: ha lasciato la Nazionale

Clamoroso annuncio che arriva dall’Argentina in queste ultime ore, perché la leggenda ha deciso di dire addio alla Nazionale in maniera totalmente inaspettata.

Una notizia che fa tanto discutere per le possibili motivazioni che sarebbero arrivate, perché adesso anche i tifosi si chiedono il motivo dell’addio in queste ultime ore.

Una situazione particolare quella che sta vivendo la Nazionale che dopo tantissimi anni difficili aveva iniziato a trovare fiducia e risultati con il nuovo progetto.

Brasile Argentina: scontri e notizie di addio

Clamoroso quanto accaduto al Maracana di Rio de Janeiro per la partita di qualificazione ai Mondiali 2026 tra Brasile Argentina, dove i tifosi ospiti sono stati assaliti e aggrediti dalla polizia locale prima e durante la partita. Scene terribili riprese in diretta tv dove è stato necessario l’intervento dei giocatori in campo. Attimi di grande tensione dove la partita è stata costretta a fermarsi, poi vinta 0-1 per la Nazionale di Lionel Scaloni e decisa da un gol di Otamendi.

Dopo queste bruttissime immagini è poi arrivata una notizia nel finale di partita riguardo un grande addio, dove i tifosi dell’Argentina sono rimasti increduli e ora si cerca di approfondire la questione per quanto riguarda il futuro. Perché la Nazionale dell’Argentina di Leo Messi potrebbe dover dire addio alla grande leggenda del calcio argentino, il commissario tecnico Scaloni.

Argentina: Scaloni pensa alle dimissioni

E’ arrivato in conferenza stampa il messaggio che ha spaccato in due i cuori dei tifosi. Perché le dichiarazioni di Lionel Scaloni a fine partita hanno lasciato tutti a bocca aperta. Il commissario tecnico dell’Argentina ha parlato del suo futuro, che potrebbe essere lontano dalla Nazionale. Dichiarazioni improvvise e difficili da mandare giù, perché è sembrato più convinto di quello che si possa pensare il ct.

Infatti, ora in tanti chiedono l’intervento addirittura dei giocatori dell’Argentina e di Messi per convincere Scaloni a restare il ct della Nazionale dopo aver vinto già 1 Mondiale e 1 Copa America dal 2018 che è arrivato sulla panchina. Queste le sue dichiarazioni:

“Ho bisogno di riflettere molto su quello che voglio fare. L’asticella è molto alta ed è complicato continuare. L’Argentina ha bisogno di un allenatore con le energie necessarie e che stia bene”.

Argentina: Scaloni va via, il motivo

Da capire se alla fine qualcuno gli farà cambiare idea, ma sembra ormai quasi certo l’addio di Scaloni dall’Argentina e in molti cercano di capire cosa possa esserci dietro questa scelta, se un problema personale, di stress o di stimoli. In molti ipotizzano anche altre importanti offerte economiche da parte di altre squadre.