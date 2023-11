Argentina: si dimette Scaloni, ecco il nuovo ct

Nonostante la storica vittoria al Maracana contro il Brasile, la notte verdeoro dell’Argentina è stata macchiata non solo da quanto successo sugli spalti fra i tifosi argentini e la polizia locale, ma anche dalle incredibili dichiarazioni nel post partita del commissario tecnico Scaloni.

In un clima surreale, nonostante la vittoria, l’allenatore dell’Albiceleste ha infatti a sorpresa annunciato il suo futuro, parlando di dimissioni che hanno decisamente lasciato a bocca aperta milioni di tifosi.

Nel frattempo, a fronte di questo incredibile scenario, sarebbero iniziati ad uscire fuori anche i nomi dei possibili sostituto di Scaloni, che comunque vada resterà nella storia della Nazionale argentina.

Argentina, Scaloni si dimette: l’annuncio

Incredibili novità arrivano in merito al futuro di Lionel Scaloni, che nel post partita del Maracana contro il Brasile ha letteralmente spiazzato i tifosi parlando completamente a sorpresa del suo futuro.

Mai nessuno si sarebbe potuto aspettare un epilogo del genere di questa collaborazione, eppure Scaloni starebbe seriamente pensando di dimettersi dal suo incarico di commissario tecnico dell’Argentina. Ovviamente la Federazione farà di tutto per provare a far cambiare idea all’eroe di Qatar 2022, ma le dichiarazioni dell’ex giocatore dell’Atalanta non lasciano dubbi in merito.

“Ora è tempo di fermarsi e pensare. Questi giocatori mi hanno dato molto ma devo pensare molto a cosa farà del mio futuro”. Queste le parole di Scaloni, che in una notte comunque triste per il calcio argentino ha deciso di rincuorare la dose con un argomento abbastanza delicato e che mette decisamente in difficoltà la Federazione Albiceleste.

Argentina, dimissioni Scaloni: il motivo

Nelle prossime settimane potrebbe registrarsi un incredibile ribaltone per quanto riguarda la panchina dell’Argentina, visto che il commissario tecnico Lionel Scaloni potrebbe dimettersi.

Questo è quanto è stato interpretato dalle dichiarazioni rilasciate dal diretto interessato nel post partita di ieri contro il Brasile, dove per parlare di futuro ha detto: “Ho bisogno di tempo“.

Annuncio che ha fatto letteralmente gelare il sangue a tifosi dell’Albiceleste, ma che non è stato l’unico. Scaloni ha infatti continuato dicendo: “Questo non è un addio, ma la possibilità che questo accada è alta. Questo gruppo ti chiede tanto, ed pare che non abbia più quell’energia che possa permettermi di fare bene e dare il massimo per questi giocatori“.

Scaloni annuncia il prossimo CT dell’Argentina

Nella confusione totale, Scaloni ha anche svelato i requisiti che il prossimo commissario tecnico dell’Argentina deve avere. Il campione del mondo ha parlato di “energie“, le stesse che lui rivendica oramai di non avere più.

Chissà, a questo punto, che in caso di dimissioni questa non possa essere la volta buona per Marcelo Gallardo, che non ci penserebbe più di due secondi a sciogliere ogni contatto con l’Al-Ittihad per diventare il nuovo commissario tecnico dell’Argentina. Staremo a vedere.