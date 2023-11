Calciomercato: Bellingham in Italia, ultimo regalo del Presidente

Ci sono notizie di calciomercato che riguardano la stella del calcio mondiale di oggi che è Jude Bellingham riguardo il suo trasferimento in Italia in un top club di Serie A.

La società ha provato di tutto e ora ci sono delle novità importanti riguardo la trattativa portata avanti, perché il campione del Real Madrid che ad oggi è infortunato è stato più volte accostato al nostro paese.

Le trattative di calciomercato spesso regalano emozioni, retroscena e notizie nascoste riguardo ogni tipo di calciatore. E’ capitato lo stesso anche al campione inglese che è stato tra i più corteggiati al mondo in questi ultimi anni.

Calciomercato: retroscena Bellingham

Jude Bellingham è il talento classe 2003 del Real Madrid arrivato in estate per poco più di 100 milioni di euro dal Borussia Dortmund e si è subito rivelato essere un vero campione. Un investimento degno del suo valore, perché ciò che sta dimostrando il nuovo numero 5 dei Blancos è qualcosa di incredibile. Un impatto devastante ai primi mesi con la maglia del Real Madrid: 13 gol e 3 assist in 14 partite stagionali, segnando gol decisivi in tutti i big match affrontati tra campionato e Champions. Al suo primo Clasico contro il Barcellona anche una doppietta di rimonta per la vittoria.

Ormai è sulla bocca di tutti ancora di più, ma il Real Madrid è sicuro di averlo blindato con un lungo contratto fino al 2029 e non ha nessuna intenzione di lasciarlo andare. Jude Bellingham è oggi uno dei giocatori più forti e decisivi del pianeta, ma in passato, quando era ancora un’operazione fattibile per tanti club, è stato anche vicino ad un top club di Serie A come rivelato in un retroscena di calciomercato.

Juventus: Bellingham nel 2019 era ad un passo

Quando ancora vestiva la maglia del Birmingham tante squadre hanno provato a comprare Bellingham, ma alla fine fu il Borussia Dortmund ad assicurarsi le sue prestazioni e dargli l’occasione di crescere per qualche anno. Anche in Italia è stato ad un passo dal trasferimento, perché dietro c’era addirittura la Juventus.

Spuntano fuori retroscena di calciomercato riguardo la possibilità sfumata di vedere Jude Bellingham con la maglia della Juventus, poteva essere uno degli ultimi regali dell’ex presidente Agnelli per la società bianconera.

Bellingham Juventus: il retroscena

il retroscena di mercato tra Bellingham e la Juventus è raccontato dall’ex capo scouting Matteo Tognozzi. E’ proprio nell’estate del 2019 che il giocatore inglese fu ad un passo dai bianconeri, ci fu proprio un incontro con lui e la sua famiglia, poi però decise di proseguire con il suo club il percorso di crescita.