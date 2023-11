Serie A, rinforzo Scudetto dal Lecce a gennaio: l’annuncio del ds

By

Il rinforzo Scudetto arriva dal Lecce, l’interesse di una delle big di Serie A è stato svelato quest’oggi dal ds.

Il Lecce rischia di perdere uno dei propri talenti, già a gennaio, senza dover poi attendere la fine della stagione. A prendere voce è il direttore sportivo, con la notizia che è stata rivelata quest’oggi in un’intervista concessa ai microfoni di PianetaLecce.it.

Un interesse, quello sul giocatore del Lecce, legato anche a top club d’Europa e in Italia, alcuni tra i migliori club del campionato, hanno voglia di trattenerlo in Serie A, riuscendo a competere con le concorrenti di mercato, già nella sessione di calciomercato a gennaio.

Calciomercato Serie A: il rinforzo Scudetto arriva dal Lecce, la notizia

Partito dietro nelle gerarchie, alla fine si è ritagliato uno spazio importante in Serie A, riuscendo ad essere uno dei perni principali dell’undici titolare di D’Aversa, in questa prima buona parte di stagione trovata dai salentini.

Solo contro il Napoli c’è stata una pesante disfatta, il Lecce però se l’è giocata con tutte le migliori del campionato, malgrado alcuni risultati poi non ottenuti.

E se lo ha fatto è merito anche di uno dei perni importanti della formazione di D’Aversa, che piace alle big d’Italia e non solo. In Serie A è caccia al cartellino di Dorgu, terzino del Lecce che potrebbe finire in un club da Scudetto, già a gennaio. A parlare del suo futuro, però, è stato il direttore sportivo del club giallorosso.

Mercato Lecce, il ds sul futuro di Dorgu: l’intervista

Non ha nascosto l’interesse delle big d’Italia e dei club esteri, il direttore sportivo del Lecce, Stefano Trinchera. Le parole su Patrick Dorgu, oggetto del desiderio del prossimo calciomercato, sono chiare: “Sta facendo parlare di sé tanto, ma più passa il tempo, più la sua valutazione economica aumenta. Io dico che per gennaio resterà con noi, ma è troppo prematuro fare considerazioni sul suo futuro. Dorgu oggi sta sulla bocca di diversi club importanti, non solo in Serie A, ma anche tra i top europei”.

Ultime su Dorgu: i numeri, le cifre e le possibili destinazioni in Serie A

Patrick Dorgu, nonostante sia un classe 2004, sta già trovando apparizioni importanti in Serie A con il suo Lecce e il valore del suo cartellino cresce a dismisura. Vale già 3 milioni di euro circa, secondo i parametri del portale Transfermarkt. Il calciatore nigeriano, con passaporto danese, piace alle big di Serie A. Tra queste, figurano i nomi del Milan e del Napoli, che andrebbero a prendere Dorgu come colpo per il futuro.

Il Lecce però sarà bottega cara e non è da escludere un colpo sì, a titolo definitivo, ma lasciandolo per altri sei mesi fino alla fine della stagione, in prestito al Lecce.