Zaccagni rompe con Lotito: che sgarbo, ha chiamato un’altra big

Nel corso di queste settimane non si è fatto altro che parlare di un possibile rinnovo di Mattia Zaccagni con la Lazio, scenario che a quanto pare sarebbe sempre più lontano dalla realizzazione.

Stando alle ultime notizie, infatti, l’esterno biancoceleste avrebbe definitivamente rotto col presidente Lotito, che con i suoi comportamenti avrebbe fatto uscire di senno non solo il giocatore, ma anche il procuratore dello stesso, che a quanto pare starebbe preparando uno sgarbo coi fiocchi al patron laziale.

A conferma di questo si racconta che Zaccagni avrebbe addirittura contattato un’altra big di Serie A, con la quale i contatti potrebbero intensificarsi in maniera importante da qui alle prossime settimane.

Lazio, niente rinnovo per Zaccagni: firma con un’altra big

Importanti novità arrivano in merito al futuro di Mattia Zaccagni, che a differenza di quanto si è detto nelle ultime settimane, parrebbe essere sempre più lontano dalla Lazio. Il giocatore, insieme al suo entourage, ha spinto tanto per rinnovare con il club biancoceleste, non ottenendo però lo stesso riscontro da Lotito e dirigenza, rimanendo inevitabilmente deluso.

Il comportamento del presidente della Lazio ha dato e non poco fastidio all’agente di Mattia Zaccagni, Mario Giuffredi, che, come anticipato, starebbe studiando uno sgarbo ad hoc al patron laziale, che rischia seriamente di perdere uno dei suoi migliori giocatori, se non a zero ma già nella prossima finestra invernale di calciomercato. Il discorso, in questo caso, sarebbe però decisamente più ampio, visto che il muro eretto dalla Lazio starebbe spingendo Mattia Zaccagni verso una rivale di Serie A, pronta ovviamente a sfruttare l’occasione.

Stando dunque a quanto riportato dal collega Marco Giordano per calciomercato.it, a fronte di tutto quello che starebbe succedendo con la Lazio, per Zaccagni si sarebbe seriamente aperta la pista Juventus, club col quale Giuffredi sarebbe in contatto già da diverso tempo.

Addio Lazio, Zaccagni verso la Juventus: le ultime

La Juventus è pronta a sfruttare questa tensione fra Zaccagni e la Lazio per portare in bianconero l’esterno della Nazionale. Solo fino a qualche mese fa questo scenario era pura utopia, ma a quanto pare Mario Giuffredi starebbe lavorando in segreto con Cristiano Giuntoli ad un’idea che potrebbe vedere la luce addirittura già nel prossimo calciomercato invernale.

Per evitare un Milinkvoci-Savic bis, è meglio per la Lazio provare a riallacciare i rapporti con Zaccagni ed entourage, ma il tutto dipenderà ovviamente dalla volontà del calciatore, che è decisamente cambiata rispetto a prima.

Juventus-Zaccagni: più a giugno che a gennaio

Mattia Zaccagni è oramai diventato più di un’idea per la Juventus, che potrebbe però realizzarsi a giugno piuttosto che a gennaio. Marco Giordano ha infatti raccontato che Giuffredi e Giuntoli sono in costante contatto per far sì che quest’operazione con la Vecchia Signora possa trovare un completamento all’inizio della prossima stagione, sfruttando così anche il fatto che il valore di mercato di Zaccagni sarà decisamente più basso a fronte della scadenza del suo contratto con la Lazio 12 mesi più tardi.