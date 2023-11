Il nazionale italiano in difesa: Milan, che colpo

By

Già seguito senza successo la scorsa estate, il calciatore romano potrebbe approdare a Milanello con qualche mese di ritardo

Un vita nella Roma. Tutta la trafila delle Giovanili fatte nel vivaio del club giallorosso fino al coronamento del sogno di esordire in Serie A con la maglia della squadra della sua città. Della sua squadra del cuore.

Il culmine del suo percorso lo ha forse raggiunto il 3 dicembre del 2020 nella gara di Europa League contro lo Young Boys, realizzando uno splendido gol dalla distanza che contribuì al successo finale della formazione allora allenata da Paulo Fonseca.

Poi, dall’anno seguente, il ragazzo si mise a disposizione di José Mourinho. L’arrivo dello Special One avrebbe potuto rappresentare un ulteriore step di crescita nella carriera dell’esterno di piede mancino, ma il feeling, complice la partecipazione del calciatore alla disastrosa e storica debacle della Roma sul campo del Bodo Glimt – quando i giallorossi persero 6-1 – si spense da subito.

Il giocatore romano fu ceduto in prestito dapprima al Genoa, e poi al Basilea. Che ne acquisì definitivamente il cartellino nell’agosto del 2022. La buona stagione disputata nel club elvetico gli valse l’interessamento del Bologna, che nella scorsa estate lo prelevò dalla società svizzera per soli 4 milioni di euro. Mai investimento fu più redditizio.

Milan, si riapre la pista Calafiori: idea per gennaio

Da qui è cominciata, sebbene parliamo di un classe 2002, la seconda carriera di Riccardo Calafiori. Uno che ha saputo aspettare con pazienza il suo momento. Uno che ha fatto le scelte giuste, fino a risalire la china nella considerazione dello staff delle nazionali e tornando nel giro di quella nazionale Under 21 che già lo aveva visto tra i convocati nel 2021.

Il laterale sinistro nel corso dell’ultima finestra estiva di scambi era stato già accostato al Milan, a caccia di un vice Theo Hernandez abbastanza affidabile in caso di necessità, ma con un profilo non troppo elevato da avere pretese di titolarità.

La trattativa non decollò anche perché, dopo la pur buona stagione nelle fila del Basilea, la dirigenza rossonera voleva vederci chiaro sull’effettivo valore del giocatore.

Dubbi che sono stati del tutto dissipati dall’ottimo rendimento di Calafiori nel Bologna. Thiago Motta ha tirato fuori il meglio dal talentuoso esterno, rientrato nel giro della nazionale di categoria e in procinto, così assicurano i rumors, di strappare una convocazione anche nella nazionale maggiore di Luciano Spalletti.

Il club rossonero avrebbe deciso di puntare su di lui già a gennaio per riempire la casella, rimasta vuota, della riserva del terzino francese. Il Bologna non cederà tanto facilmente il giocatore, ormai punto fermo nell’undici titolare, ma l’Ad meneghino Furlani è intenzionato a fare di tutto per garantire a Pioli quella che, a tutti gli effetti, sarebbe un’alternativa di qualità nella rosa rossonera.

