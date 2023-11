Lukaku rompe il silenzio e risponde all’Inter: poi l’annuncio di mercato

Romelu Lukaku è stato protagonista recente con il suo Belgio, ma si è tornato a parlare dell’attrito con l’Inter.

In diverse occasioni il club nerazzurro, attraverso le parole di Beppe Marotta e altri tesserati dell’Inter, si è parlato di quella che è stata l’estate turbolente del centravanti belga.

Un’estate passata tra i rumors di calciomercato che hanno riguardato in prima linea Big Rom, con Lukaku che si è trovato coinvolto nelle voci sulla Juventus, per poi vedere l’Inter tirarsi indietro sull’operazione. Una scelta, quella di finire alla Roma, della quale si è parlato quest’oggi al quotidiano belga, La Derniere Heure, in merito anche ai fischi che ha subìto proprio Lukaku a San Siro, in occasione del suo ritorno a Milano.

Lukaku risponde all’Inter: l’intervista in Belgio

Arrivano parole scottanti in merito a Romelu Lukaku e alla sua vicenda con l’Inter, che ha accompagnato tutta l’estate del centravanti belga.

Un’estate complicata, trovando poi la Roma alla fine della rottura con l’Inter, club che ha ritrovato a San Siro da avversario, nei fischi dell’intero impianto di Milano, tutto esaurito in occasione del recente Inter-Roma.

A prendere voce è Roger Lukaku, padre di Romelu, che ha parlato dell’Inter e della situazione vissuta. Non l’ha presa benissimo, tanto da parlarne nell’intervista in Belgio, sulla situazione che ha riguardato suo figlio, in Inter-Roma.

Lukaku e la vicenda Inter: le parole del padre sui fischi a San Siro

Roger Lukaku, padre dell’attaccante dei giallorossi, ha condannato i fischi dei tifosi dell’Inter, in occasione della sfida contro la Roma: “Mi sono sentito i fischi addosso, li ho sentiti anche per me. È molto triste perché è stato trattato come non merita. Ho spento la televisione a metà partita, perché io so che li ha una pelle da elefante, però conosco anche i suoi limiti, essendo suo padre. Lo stress causa danni fisici. Ha fatto così tanto per l’Inter… È stato triste, ho dovuto spegnere la televisione. Ha fatto la scelta giusta andando alla Roma, io sarei andato altrove però”.

Lukaku e il futuro lontano dalla Roma: il retroscena sulla destinazione

Poteva non finire alla Roma, lo racconta il padre di Romelu Lukaku che ha così svelato quelli che sono i retroscena di calciomercato: “Io sarei andato in Arabia Saudita, doveva andare all’Al-Hilal. Avrebbe guadagnato tantissimo, doveva parlare col CT del Belgio per capire quali sarebbero state poi le conseguenze. Ha 30 anni e ha due figli, a un certo punto bisogna pensare ad altre cose. Anche Ronaldo è andato in Arabia Saudita e non ha perso la Nazionale. Lui voleva rimanere in Europa, è stata una sua scelta”.