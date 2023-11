Tegola Napoli, non solo Osimhen: Mazzarri perde un altro titolare

Potremmo dire che la seconda avventura ufficiale di Mazzarri sulla panchina del Napoli non è iniziata nel migliore dei modi. Oltre ad essersi ritrovato a lavorare in un ambiente ostile per il complicato inizio di stagione della squadra, l’ex Cagliari e Torino, fra le altre, ha dovuto fare immediatamente i conti con un’infermeria piena, che inevitabilmente lo costringerà a dover rivedere i piani in vista dei prossimi impegni stagionali.

La formazione titolare tipo alla quale Mazzarri ha pensato tanto in questi giorni dovrà infatti essere completamente stravolta, considerato il doppio importante forfait annunciato in vista della delicata sfida di sabato contro l’Atalanta.

Napoli, doppio infortunio: entrambi saltano la Dea

Brutte notizie arrivano dall’infermeria di Castevolturno per questo nuovo Napoli di Walter Mazzarri, che in vista della sfida di sabato contro l’Atalanta dovrà fare i conti con un doppio importante e delicato infortunio.

Al suo arrivo, ovviamente, il neo allenatore dei campioni d’Italia ha sperato che questi due giocatori potessero recuperare in tempo per la partita contro la Dea, ma dopo una rapida consultazione con lo staff medico si è deciso che forse fosse stato meglio lasciargli a riposo evitando di complicare ulteriormente la situazione. Ovviamente le condizioni dei due giocatori azzurri verranno monitorate giorno dopo giorno nella speranza che qualcosa da qui a venerdì possa cambiare, ma come anticipato ad oggi il loro forfait per il ritorno in campo sabato dopo questa sosta Nazionali è praticamente scontato.

Stando dunque a quanto confermato questa mattina in edicola anche da Il Mattino, per la partita contro l’Atalanta Walter Mazzarri dovrà fare a meno di due pilastri della formazione titolare del Napoli, ovvero Victor Osimhen e Piotr Zielinski, entrambi alle prese con degli infortuni che comunque non dovrebbero tenerli ancora per molto lontani dai campi.

Napoli, Osimhen ancora out: ecco quanto torna

Fuori da oramai più di un mese, Victor Osimhen è prossimo ad iniziare il conto alla rovescia per il suo ritorno in campo. L’infortunio parrebbe essere stato oramai in gran parte smaltito, ed il fatto che il nigeriano abbia lavorato a parte negli ultimi giorni è un ottimo segnale.

Stando a Il Mattino, però, Mazzarri non avrebbe ancora intenzione di rischiare subito Osimhen, motivo per il quale è più probabile che il nigeriano possa tornare a disposizione per il Real Madrid, e non per l’Atalanta.

Napoli, le ultime su Zielinski

Oltre ad Osimhen, il Napoli dovrà dunque fare a meno anche di Piotr Zielinski. Il polacco è infatti alle prese con una tonsillite che lo costringerà a rimanere a riposo per un pò di tempo. La sua assenza contro l’Atalanta è dunque scontata, ma occhio che questo periodo potrebbe allungarsi se le cose non dovessero migliorare nei prossimi giorni.

Notizie davvero pesanti queste per Mazzarri, che si aggiungono alle già importanti assenze di Mario Rui e Meret.