24 milioni sul tavolo, l’Inter deve dirgli addio

L’Inter ha messo nel mirino un giocatore in scadenza. La ricca offerta di un altro club, però, complica i piani di Marotta.

Primo posto in Serie A a +2 dalla Juventus con il miglior attacco (29 reti realizzate) e la difesa meno battuta (6 subite) più la qualificazione, con due giornate di anticipo, agli ottavi di finale di Champions League. Un ottimo bottino, tuttavia l’Inter non può ancora ritenersi del tutto soddisfatta, alla luce del deludente rendimento offerto da Alexis Sanchez e da Marko Arnautovic.

Il cileno, rientrato a Milano dopo l’ottima esperienza vissuta al Marsiglia, ha fatto fatica finora a rendersi utile alla causa nerazzurra: solo una rete in 9 apparizioni complessive. L’austriaco, invece, ha dovuto saltare 8 partite a causa di un infortunio al bicipite femorale. Il rientro è avvenuto nell’ultimo turno di campionato vinto ai danni del Frosinone ma la sua fragilità fisica (15 stop nella scorsa annata al Bologna) preoccupa l’amministratore delegato Giuseppe Marotta, iscrittosi quindi alla corsa riguardante Mehdi Taremi.

Il 31enne è legato al Porto sino al 30 giugno 2024 e non ha intenzione di prolungare la propria esperienza in terra lusitana. I tentativi dei biancoblù di convincerlo a prolungare sono andati a vuoto, al punto da rendere quanto mai probabile la separazione nel corso della sessione invernale del mercato.

Inter, la strada si complica: sul piatto 24 milioni

Uno scenario, questo appena prospettato, confermato dal vice Ct della nazionale iraniana Rahman Rezaei. I nerazzurri hanno iniziato a tessere i contatti con l’entourage del calciatore, autore di 3 gol ed altrettanti passaggi vincenti in 16 presenze.

Marotta dovrà guardarsi da una folta concorrenza: a raccogliere informazioni sul conto di Taremi, in particolare, è stato il Wolverhampton che in questi giorni sta valutando l’idea di offrire al calciatore un triennale da 8 milioni netti a stagione. Una ricca proposta che rischia di far finire l’Inter in fuori gioco. Ecco perché il manager conta di farsi avanti in maniera ufficiale a breve, al fine di posizionarsi in pole position ed evitare la beffa.

Taremi, dal canto suo, ha fatto sapere di gradire molto il trasferimento nella sponda nerazzurra di Milano. Gli elementi per chiudere in maniera positiva l’affare ci sono, quindi. Il fattore tempo, però, si preannuncia decisivo. Marotta deve agire subito. Simone Inzaghi, dal canto suo, attende rinforzi in vista di una seconda parte di stagione che si preannuncia infuocata e ricca di sfide decisive.