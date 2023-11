Atalanta: esclusione Scamacca, la verità

By

Atalanta Napoli termina 1-2 con la sconfitta per la squadra di Gasperini contro quella di Mazzarri.

Atalanta Napoli: le parole di Gasperini

Gian Piero Gasperini ha parlato dopo Atalanta Napoli ai microfoni di Dazn:

“Abbiamo giocato alla pari con squadre di valore come il Napoli, oggi la partita era dalla nostra parte. Per perdere serviva solo un episodio. Le grandi squadre ti fanno alzare il livello perché aumentano le difficoltà. Scamacca è entrato solo negli ultimi 10 minuti perché stavamo facendo bene. Non c’era più bisogno di cambiare. Difficile commentare la sconfitta oggi, nonostante un grande Napoli e dove nel primo tempo ci hanno messo sotto”.