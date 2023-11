Rottura con De Bruyne, il City lo vende a gennaio: la destinazione

Rottura con Kevin De Bruyne, il Manchester City si separerà dal proprio centrocampista, probabilmente a gennaio.

Un colpo di scena vero e proprio quello che arriva dall’estero, considerando quello che è il mercato che aprirà praticamente tra un mese e qualche giorno, durante il periodo delle feste natalizie.

Sarà occasione anche per la Serie A, quella di intervenire sul mercato, ma è chiaro che un calciatore di quel livello, sembra troppo lontano e irrealizzabile per qualsiasi club in Italia. Tant’è che, secondo quelle che sono le notizie odierne, c’è una destinazione ben precisa che riguarda Kevin De Bruyne, ai saluti col Manchester City.

Calciomercato: addio al City per De Bruyne, può succedere già a gennaio

Non tira una buona aria al Manchester City, secondo quelle che sono le notizie che arrivano dall’Inghilterra, in merito ad uno dei calciatori più rappresentativi della cavalcata con Pep Guardiola che ha portato alla vittoria dell’ultima Uefa Champions League.

Al centro delle questioni, infatti, ci è finito Kevin De Bruyne, che potrebbe dire clamorosamente addio già a gennaio, salutando così il Manchester City.

Dopo aver giocato con la maglia del Wolfsburg anche, tra i principali campionati in Europa, potrebbe salutare il City con destinazione oltreoceano: in ballo ci sono diversi milioni di euro per Kevin De Bruyne, che guadagnerebbe cifre da capogiro, salutando il club di Manchester e la Premier League.

Ultime di mercato: il motivo della rottura con Kevin De Bruyne

Secondo quanto fanno sapere i media inglesi, il Manchester City sarebbe stanco di aspettare Kevin De Bruyne, che sta facendo ancora i conti con il suo infortunio.

E dunque, di fronte all’importante offerta della quale si è tanto parlato nei giorni scorsi, Pep Guardiola darà il suo via libera per la cessione del fuoriclasse belga, andando poi verso un’altra soluzione per la propria trequarti offensiva. Occhio a quanto accadrà sul mercato poi perché, già con diverse disponibilità economiche, la società del City potrebbe andare a spendere tali cifre per il prossimo importante colpo in futuro.

Ultime su De Bruyne: la destinazione dopo l’addio

La destinazione di Kevin De Bruyne, la rivela Aawsat, dall’Arabia Saudita, perché è appunto in Saudi Pro League che finirebbe. Ci sarebbe un club disposto ad offrirgli un ingaggio alla Cristiano Ronaldo per averlo nel campionato arabo. Il City accetterà una proposta di almeno 100 milioni per cederlo, in Arabia Saudita non si faranno scrupoli ad offrire non solo tali cifre per il cartellino, ma gonfiando anche quello che sarà il conto bancario del belga che, a questo punto, dovrà decidere se continuare a giocare in Champions League, oppure se unirsi ai talenti sbarcati in terra saudita.