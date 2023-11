Serie A: scippo della Fiorentina alla Roma, arriva a giugno

Si parla tanto di calciomercato per quello che può essere il futuro di alcune squadre di Serie A. Perché ci sono delle novità inerenti ai club come Roma e Fiorentina.

I due club italiani sono in continua lotta per un posto in Europa e hanno intenzione di migliorarsi anno dopo anno, per questo motivo c’è la sensazione che qualcosa possa cambiare.

Ci sono ora delle notizie nuove che riguardano proprio ciò che può essere il futuro di un tesserato della Roma che cambierebbe per andare poi alla Fiorentina.

Calciomercato Serie A: scippo della Fiorentina alla Roma

Ci sono delle notizie che riguardano proprio quello che può accadere in questi prossimi mesi, perché il progetto in casa Roma sembra essere arrivato ormai al capolinea. I Friedkin vogliono risultati dopo anni di investimenti e dopo aver dato la possibilità in più anni a Mourinho e Tiago Pinto di costruire una squadra importante che poteva raggiungere determinati obiettivi, ora si tireranno le somme. Perché nell’idea della società c’è quella di fare uno step in avanti.

Senza una qualificazione in Champions anche quest’anno bisognerà capire come andrà avanti la Roma che in rosa vanta giocatori di un certo livello che non possono permettersi più di restare in queste posizioni di classifica. Per questo motivo ci saranno degli addii a fine anno ed è pronta ad intervenire la Fiorentina con dei colpi importanti, visto che la società di Commisso è in continua crescita dal suo arrivo.

Fiorentina: contatti con Tiago Pinto della Roma

Il prossimo anno sarà una Roma diversa, perché c’è la seria possibilità che qualcosa possa cambiare. Si valutano diverse possibilità che riguardano anche il futuro di Tiago Pinto, pronto ad andare via come Mourinho e la Fiorentina sembrerebbe proprio la società giusta per prendere il dirigente.

Che futuro ci sarà per Tiago Pinto? In Italia la Fiorentina può seriamente pensare di puntare sul dirigente viola. Infatti, ci sono delle possibilità concrete che questo possa accadere. Al termine della stagione il suo contratto scadrà e potrebbe approdare in viola per prendere un ruolo che può restare scoperto.

Tiago Pinto Fiorentina: prenderà il posto di Pradè

Come raccontato da FirenzeViola, il futuro di Tiago Pinto potrebbe essere con la Fiorentina, dove le parti potrebbero avere dei contatti nei prossimi mesi visto che è in scadenza il suo contratto dal prossimo giugno, così come quello dell’attuale direttore sportivo della Fiorentina Daniele Pradè che può dire addio.