“Campionato corrotto”: penalizzazione in classifica, ora è bufera

Il calcio europeo vive un momento di costante difficoltà dovuto alle penalizzazioni che stanno facendo cambiare le classifiche dei campionati.

Le vicende legate al passato non hanno contribuito al miglioramento delle casse societarie e le penalizzazini degli ultimi anni non sono state di aiuto alle dirigenze di mezza Europa, visto che ci sono ancora dei grandi danni che sembrano poter creare problemi anche per le società che sono sempre state un modello positivo. Alcuni club stanno affrontando nuove difficoltà che le Federazioni hanno scoperto e porteranno alla penalizzazione.

Il futuro di molti club si decide nelle prossime settimane, con penalizzazioni che possono cambiare ancora una volta la classifica.

Penalizzazione in classifica: gravi danni economici

Il calcio europeo è ancora coinvolto in situazoni inquinate che rischiano di mettere a soqquadro la serenità di tutto l’ambiente. In questo periodo è sempre più complicato, anche i club storici rischiano di veder compromesso il proprio futuro. Alcune società sono sotto l’osservazione delle Federazioni che stanno scovando tutte le irregolarità.

La scorsa stagione è stata ricca di penalizzazioni e squalifiche per i dirigenti a causa di motivi economici che hanno messo nei guai molte società. Ora per le squadre in tutta Europa c’è nuovamente il rischio di vedersi sottrarre punti.

Da pochi giorni è stato scoperto un caso di mancato rispetto delle norme del Fair Play Finanziario che ha portato alla clamorosa penalizazione in classifica.

Everton penalizzato e ultimo in classifica: polemica dei tifosi

L’Everton è stato penalizzato con un -10 in classifica che ha portato la squadra di Liverpool all’ultimo posto in classifica. La squadra di Dyche è stata penalizzata per il mancato rispetto delle norme del Fair Play Finanziario e ha scatenato la protesta dei tifosi.

Inoltre in Inghilterra sono certi che per l’Everton potrebbe arrivare addirittura un’altra penalizzazionie, di altri 9 punti. E il motivo è il ricorso di Burnley, Leicester e Leeds che sono retrocesse negli ultimi anni con la salvezza dell’Everton nelle ultime giornate.

I tifosi dell’Everton non ci stanno e hanno polemizzato fortemente contro la Premier League e la Federazione inglese. Quest’oggi hanno fatto volare un aereo sull’Etihad prima di Manchester City – Liverpool, con uno striscione molto chiaro: “Premier League = corruzione”.

Everton: i tifosi chiedono una penalizzazione al Manchester City

La penalizzazione dell’Everton ha creato non poco caos in Premier League. I Toffees ora rischiano di retrocedere in Championship e di ricominciare da zero.

La protesta dei tifosi dell’Everton si incentra sul mancato rispetto delle norme del Fair Play anche per il Manchester City. Vorrebbero che la Premier League controllasse bene anche i conti dei Cityzens e che penalizzi anche la squadra di Pep Guardiola.