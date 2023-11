Cessione Inter, indizio dal Cda: ecco i nuovi proprietari, c’è la data

Nuovi aggiornamenti riguardo la cessione dell’Inter: un nuovo indizio arriva dal Consiglio d’Amministrazione di ieri. Ecco la data per l’addio di Zhang.

Durante il CdA, che si è tenuto ieri, Steven Zhang ha annunciato i rinnovi di Marotta, Ausilio e Baccin. Un giusto riconoscimento per la dirigenza dell’area sportiva, che in questi anni ha lavorato al meglio garantendo al club importanti plusvalenze. Nonostante gli addii eccellenti, infatti, la rosa è sempre stata competitiva rispettando i parametri economici finanziari imposti da Suning. Intanto, si muove qualcosa riguardo la cessione dell’Inter: ecco tutti i dettagli riguardo l’addio di Zhang.

Ieri, all’ordine del giorno del CdA Inter, si è discusso del primo trimestre dell’esercizio 2023-2024. Il dato che, più di tutti, balza agli occhi degli investitori nerazzurri è quello che riguardo i ricavi che sono cresciuti del 56%. In termini numerici, 166 milioni con un incremento di circa 60 rispetto allo stesso periodo della passata stagione. Merito delle plusvalenze di Onana e Brozovic oltre che dai premi della Uefa, in Champions League, e gli incassi da stadio, lincesing e retail. Numeri, dunque, positivi, che confermano il buon stato di forma della società che si sta preparando a vivere un 2024 ricco di emozioni. Il prossimo anno, infatti, sarà quello decisivo per la cessione dell’Inter: ecco l’ultimatum arrivato alla famiglia Zhang.

Cessione Inter: c’è la data, ecco quando arriverà la svolta

Nel corso dell’ultimo Consiglio d’Amministrazione Inter è arrivato un segnale forte da parte di Steven Zhang. Il presidente cinese, infatti, ha letteralmente blindato l’area sportiva con i rinnovi fino a giugno 2027 di Marotta, Ausilio e Baccin.

Un messaggio chiaro, quello del presidente, che ha preso questa decisione a seguito degli ultimi risultati positivi raggiunti dalla squadra anche grazie al lavoro dei dirigenti che, nonostante le cessioni eccellenti, sono riusciti a costruire una squadra forte e competitiva. Intanto, per il futuro aumentano le voci riguardo l’addio di Zhang.

Il 2024 sarà l’anno decisivo per la cessione dell’Inter: il mese di maggio rappresenterà la svolta per il club con Suning che, entro il 20, dovrà restituire ad Oaktree i soldi del finanziamento. In caso contrario il fondo californiano ha la possibilità di prendersi l’Inter, che è stata dato in pegno.

Cessione Inter, la strategia di Zhang per vendere il club

Oaktree avanza 350 milioni da Suning. Entro maggio 2024 il gruppo cinese dovrà restituire questi soldi, se non vuole perdere il controllo dell’Inter. La società nerazzurra è stata dato in pegno al fondo statunitense che, in caso di mancato pagamento, potrebbe entrare in possesso del club. Il tempo stringe, ecco perché Zhang cerca il modo per ripagare questo prestito o avviare delle nuove interlocuzioni per chiedere un rifinanziamento. La soluzione alternativa, invece, è quella di cedere l’Inter prima di maggio. Situazione non facile, considerando le richieste elevanti di Suning che spera di incassare ameno 1 miliardo dalla vendita del club nerazzurro.