E’ francese, gioca in Premier e costa poco: Milan a bomba sul post Giroud

Il Milan guarda in Premier League per acquistare un nuovo attaccante che possa prendere il posto di Olivier Giroud

Nuovo nome per l’attacco del Milan in vista della seconda parte di stagione: Furlani e Moncada sono alla ricerca di una punta che possa completare l’organico a disposizione di Stefano Pioli.

L’acquisto di Luka Jovic al termine del calciomercato estivo aveva sistemato numericamente l’attacco del Milan che però ora si guarda attorno per trovare un nuovo centravanti che possa arricchire ancora di più il reparto offensivo. Le prestazioni fornite dall’attaccante serbo non hanno convinto a pieno finora e la dirigenza del club meneghino è al lavoro per portare in rosa un nuovo attaccante.

L’ultimo nome arriva dalla Premier League, dove il Milan è pronto a fare un tentativo per una vecchia conoscenza del calciomercato internazionale, accostato più volte anche alla Serie A. I rossoneri starebbero pensando ad Anthony Martial. Il francese non sta trovando grande spazio al Manchester United e potrebbe cambiare aria in vista della seconda parte di campionato.

Calciomercato Milan, nome nuovo per l’attacco

Classe 1995, la punta del Manchester United ha il contratto in scadenza nel giugno del 2024 con i Red Devils, motivo per il quale il club inglese non potrà chiedere molto per il suo cartellino. Se vuole provare a monetizzare dalla sua partenza, lo United dovrà tenere basse le sue pretese per il cartellino di un calciatore che tra poco più di sei mesi si libererà a costo zero.

Martial potrebbe rappresentare una valida alternativa a basso costo per l’attacco del Milan con i rossoneri che sanno bene di dover sistemare il proprio attacco per non restare scoperti in vista della seconda parte di stagione. Il francese poi potrebbe essere un colpo anche in ottica futura considerato il fatto che in vista del prossimo campionato potrebbero non essere riconfermati sia Giroud che Jovic per una vera e propria rivoluzione del reparto offensivo.

Nelle prossime settimane potrebbero esserci dei contatti tra le parti anche se molto dipenderà da quello che sarà il cammino del Milan in Champions League. Se i rossoneri dovessero andare avanti nella competizione, il club con ogni probabilità investirà per cercare di rinforzare la rosa. In caso contrario non è da escludere che, almeno per quello che riguarda l’attacco, non ci siano movimenti in entrata per non andare ad appesantire una rosa che potrebbe non avere più impegni europei nel 2024.