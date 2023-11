Elodie esagera sul palco: così si vede tutto

Elodie vive un momento d’oro e lo condivide con i fan, la sua ultima esibizione conferma la grande carica erotica.

Per diversi validissimi motivi, Elodie è senza dubbio una delle popstar più amate d’Italia. La cantante romana è apprezzata per i suoi brani ma anche per un fisico sempre al top della forma.

La musica italiana ha ormai un punto di riferimento solido: Elodie è una delle poche artiste che riescono sempre a catturare il pubblico. I numeri raccolti fanno impressione, su Youtube ha circa 450mila iscritti sul suo canale e alcuni suoi brani hanno superato ben 150 milioni di visualizzazioni

Elodie incanta con la sua musica e con una bellezza stratosferica, la compagna del motociclista Andrea Iannone è davvero seducente. La sua linea è continuamente valorizzata anche da un look attraente, l’ultimo suo show al Forum Assago di Milano ha lasciato a bocca aperta i fan.

Elodie, costume mini e fan ammutoliti

I concerti di Elodie sono dei veri e propri show che durano più di due ore, la performance dell’artista è davvero completa. I suoi brani sono accompagnati da ballerini e anche da altri suoi colleghi, come ad esempio Rkomi col quale ha fatto un duetto, Lo show meneghino ha fatto ballare tutti con i suoi brani: da Andromeda a Due (i brani portati negli ultimi festival di Sanremo) passando per le hit più recenti. Musica e bellezza, il mix è esplosivo: Elodie è ammaliante come non mai.

La carrellata di foto sul suo profilo dopo il concerto milanese è tra le più cliccate del web, Elodie sui social fa boom. Gli italiani sono sempre più innamorati dell’artista, la capacità di dominare il palcoscenico la porta così al massimo delle sue potenzialità. I cambi d’abito nel corso dello show ispirano così tutte le ragazze che sognano di emularla. Le vendite dei suoi dischi aumentano intanto sempre più: a settembre le copie vendute dell’album Vertigine erano 900mila, a fine anno punta a chiudere su quota un milione.

Elodie è in un momento di grande ascesa e sa colpire il pubblico in ogni sua attività. La musica è sempre la sua attività principale ma ha lasciato il segno anche da attrice e sfilando in una passerella di moda a Parigi. L’artista romana è completa, una sorta di dea della sensualità e in tanti invidiano proprio Iannone che le sta a fianco. I due sono andati a convivere in Svizzera lontani dal clamore italiano e probabilmente a breve potrebbero arrivare le nozze.