Ultim’ora, non convocato: le condizioni sull’infortunio in Serie A

Non arrivano buone notizie per uno dei titolarissimi di un club, l’infortunio complica anche le cose al Fantacalcio.

Un potenziale “bonus” da Fantacalcio infatti nel corso di questo week-end, pericolo numero uno di un club di Serie A, non sarà a disposizione del suo allenatore nel delicato match che riguarda la sua squadra.

Secondo quanto annunciato dal suo allenatore, infatti, le condizioni non permetteranno al giocatore di essere a disposizione nell’impegno di questo week-end. Non convocato, l’annuncio è arrivato praticamente questo pomeriggio e nel giorno di vigilia della partita di Serie A.

Serie A, non convocato: l’annuncio del tecnico sull’infortunio

L’infortunio complica le cose ad un club italiano che, nell’imminente week-end, ha da risolvere alcuni problemi interni al proprio organico.

Il motivo è legato alle condizioni fisiche di uno dei titolarissimi che, coinvolto sul suo infortunio, non potrà essere a disposizione del tecnico in vista della sfida tra Empoli e Sassuolo.

Perché secondo quanto annunciato da Aurelio Andreazzoli, Tommaso Baldanzi non è convocato per Empoli-Sassuolo. Il calciatore, che sente ancora fastidio, manda in apprensione il tecnico del club toscano, anche in vista del futuro.

Baldanzi non convocato per Empoli-Sassuolo: l’annuncio di Andreazzoli

Ha parlato in conferenza stampa Aurelio Andreazzoli, tecnico del club toscano che ha così anticipato la non convocazione di Tommaso Baldanzi per Empoli-Sassuolo. Ecco cos’ha detto: “Purtroppo ancora una volta non avremo Tommaso Baldanzi per questa partita. Si è allenato, sì, ma non è ancora pronto per essere al 100%. Non vogliamo correre rischi, anticipando i suoi tempi di recupero rischiamo di far fare il passo più lungo della gamba al ragazzo e non conviene poi far andare le cose contro di noi e contro di lui”.

Quanto torna Baldanzi? Le ipotesi sui tempi di recupero

Sente ancora fastidio, a quanto pare, Tommaso Baldanzi. Il suo infortunio complica le cose e non poco all’Empoli che, seppur vittorioso nell’ultimo appuntamento contro i campioni d’Italia in Serie A, si trova coinvolto comunque nella situazione di bassa classifica.

E l’Empoli, appunto, ha bisogno di ritrovare un calciatore così importante tra i suoi titolari. Un ritorno che potrebbe dunque vedersi non contro il Sassuolo, match nel quale non sarà convocato, ma nella sfida salvezza contro il Genoa. Da ricordare che le prossime partite saranno fondamentali, appunto, per la lotta salvezza. L’Empoli andrà infatti prima a Genova, poi toccherà alla sfida con il Lecce e, in entrambe le sfide, il club toscano vorrebbe e potrebbe recuperare Tommaso Baldanzi.