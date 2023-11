Il rinnovo non basta: 73 milioni e addio Inter

L’Inter vuole rinnovare il contratto del suo giocatore, ma il club inglese pressa per averlo in rosa: la cifra messa sul piatto è decisamente alta.

L’Inter ha un programma ben definito in merito ai rinnovi di contratto e uno in particolare sembra essere molto vicino. Eppure c’è un club che non molla il giocatore nerazzurro e lo vorrebbe quanto prima nella propria rosa. E la cifra che verrebbe messa su un eventuale tavolo delle trattative è decisamente alta.

L’Inter sta preparando con Simone Inzaghi la gara da disputare contro la Juventus, all’Allianz Stadium, nella serata di domenica 26 novembre. Nel frattempo Marotta e Ausilio lavorano senza sosta in ottica calciomercato. In questo senso la priorità è data ai rinnovi di contratto.

Per Darmian sarà esercitata l’opzione di prolungamento per un anno (fino al 2025), si discute intanto anche con Mkhitaryan sempre per prolungare di un’altra stagione (2025). Per Dumfries, Dimarco, Lautaro Martinez e Barella invece si punta alla scadenza nel 2028. È però proprio sul centrocampista che si sta facendo sempre più concreto l’interesse di un altro club, ovvero il Liverpool. Ecco le ultime novità.

Inter a lavoro per il rinnovo di Barella, ma il Liverpool non molla

Secondo quanto rivelato da ‘TeamTalk.com’, il Liverpool non vorrebbe mollare neppure di un centimetro Nicolò Barella. Il centrocampista nerazzurro piace parecchio a Kloop che lo vorrebbe nella propria rosa. Tanto che il club inglese sarebbe disposto a mettere sul tavolo delle eventuali trattative tra i 70 e gli 80 milioni di euro. Si parla di 73 milioni di sterline nello specifico, una cifra quindi importante che farebbe vacillare chiunque.

Al momento non sono state arrivate mosse ufficiali da parte del Liverpool, ma a giugno il club potrebbe farsi avanti in maniera decisamente concreta. E a quel punto tutto starebbe nelle mani dell’Inter che nel frattempo sta lavorando sul rinnovo. Naturalmente è chiaro che di fronte a un’offerta di ben 80 milioni di euro chiunque vacillerebbe, e quindi proprio per questo, nonostante il rinnovo sempre più probabile, in estate potrebbe comunque cambiare tutto.

Per Barella sarebbe infatti pronto un contratto in scadenza nel 2028 (quella attuale è nel 2026), con l’ingaggio che salirebbe a 6 milioni di euro netti. ‘La Gazzetta dello Sport’, a questo proposito, ha fatto sapere che c’è già stato un incontro con l’agente del giocatore e presto ce ne sarà anche un secondo per definire meglio il quadro.