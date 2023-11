Infortunio Napoli: esce in barella, rischio stagione finita

By

Bruttissime notizie che riguardano l’infortunio subito da un calciatore del Napoli nell’ultima partita di Serie A. Il calciatore è stato costretto ad uscire in barella in lacrime.

Non inizia in maniera fortunata l’avventura di Walter Mazzarri sulla panchina azzurra. Perché il club campione d’Italia ha perso per infortunio un altro giocatore e ora è scoperto in quella zona di campo.

Situazione davvero difficile da affrontare questa, visto che ci sono da fare i conti con diversi giocatori che sono fuori per infortunio e c’è una rimonta da parte degli azzurri da fare.

Infortuni Napoli: altro giocatore ko

E’ accaduto tutto al minuto 37 della partita di Serie A Atalanta Napoli. Quando un altro giocatore della squadra appena prelevata dall’allenatore Walter Mazzarri si è dovuto fermare, ma questa volta sembra che si tratti di qualcosa veramente di serio. Perché il calciatore è stato costretto ad uscire dal campo con l’aiuto della barella e in lacrime, una scena che ha scosso tutti e ora bisognerà capire che tipo di infortunio ha colpito il giocatore.

Un brutto infortunio quello accusato dal giocatore del Napoli che potrebbe restare fuori veramente a lungo tempo. Il giocatore si è fatto male al ginocchio e rischia di dover stare fuori veramente per tantissimo tempo. Infatti, ora ci sono degli aggiornamenti che riguardano quello che possono essere i tempi di recupero.

Napoli: Olivera infortunato, le condizioni

Mathias Olivera è costretto ad uscire dal campo durante Atalanta Napoli per un brutto infortunio al ginocchio. Un brutto momento per il giocatore e tutta la squadra, quando c’è stato un movimento innaturale del calciatore uruguaiano che è stato costretto a fermarsi ed uscire dal campo in barella.

Un infortunio brutto per Olivera con le condizioni che sono preoccupanti al momento, perché bisognerà attendere gli esami per capire che tipo di infortunio è e quanto resterà fuori. C’è la sensazione che i tempi di recupero possano essere veramente lunghi per il giocatore.

Infortunio Olivera: i tempi di recupero

Se dovesse arrivare la conferma riguardo una rottura del legamento crociato del ginocchio per Olivera del Napoli allora la stagione sarà finita in anticipo. A quel punto la società dovrà cercare di capire su chi puntare in quella zona di campo tramite il mercato, visto che già Mario Rui è infortunato nello stesso ruolo e la zona è scoperta.