Fiorentina: Italiano se la prende con i singoli

La Fiorentina di Vincenzo Italiano perde ancora per 1-0 contro il Milan di Pioli.

Milan Fiorentina: le parole di Italiano

Arrivano le parole di Vincenzo Italiano dopo Milan Fiorentina a Dazn:

“Secondo tempo da grande squadra, non meritavamo la sconfitta e il rigore ha condizionato il risultato. Non è la prima volta che capita che facciamo bene e poi usciamo senza punti. Dobbiamo dare di più in queste situazioni, soprattutto a livello individuale ci vuole quel valore aggiunto in più. Siamo sulla strada giusta e manca poco”.