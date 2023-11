Calciomercato Juventus: colpo di scena Giuntoli, lo manda via

Ultime di calciomercato Juventus: colpo di scena Giuntoli, ecco la strategia riguardo i rinnovi di contratto.

Ci sono nuove indiscrezioni di calciomercato, sulla Juventus, che riguardano il futuro di alcuni giocatori che sono pronti a firmare il rinnovo di contratto con i bianconeri. La società ha una strategia chiara riguardo i prolungamenti: ecco la mossa del direttore sportivo Giuntoli che, per il momento, ha già blindato alcuni calciatori come Fagioli, Gatti e Locatelli.

E’ l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport a fare il punto della situazione in merito ai prolungamenti di contratto. C’è la sensazione, adesso, che dei nuovi accordi possano trovarsi con le trattative che, da un momento all’altro, possono chiudersi in favore della Juventus.

Calciomercato Juventus: c’è l’annuncio sui rinnovi

Il piano di Cristiano Giuntoli è chiaro. Su input della società dovrà rispettare alcuni paletti e lavorare per rendere più sostenibile i contratti della squadra bianconera. Il suo arrivo alla Juventus è dovuto anche ai nuovi parametri imposti dal club, che ha deciso di abbassare il monte stipendi della rosa.

Ecco perché il dirigente dovrà trovare una soluzione per rendere più sostenibile il presente. Su questa base sta lavorando Cristiano Giuntoli che guarda con ottimismo al futuro, seguendo le direttive della società. In particola, il dirigente sta discutendo con alcuni big sugli stipendi che possono essere spalmati in più anni.

Tante trattative sono pronte ad essere ufficializzate in casa Juventus. La dirigenza è a lavoro in vista della prossima sessione di calciomercato di gennaio 2024. Arriverà sicuramente un centrocampista al posto dei due squalificati, Pogba e Fagioli. Ma non sono le uniche novità: Giuntoli è a lavoro anche per blindare alcuni elementi della rosa con dei rinnovi strategici di Chiesa, Rabiot e Vlahovic.

Alcuni affari sono già stati definitivi, come Fagioli, Gatti e Locatelli. Adesso è corsa contro il tempo per chiudere entro dicembre 2023 le altre trattative per i prolungamenti di: Bremer, Rugani,Szczesny, Rabiot e Chiesa.

Juventus: rinnovo Chiesa e Vlahovic, le due priorità di Giuntoli

C’è la volontà di dare maggiore continuità al progetto tecnico della Juventus. Allegri attende fiducioso e aspetta i suoi rinforzi per il prossimo calciomercato di gennaio 2024. La stagione nei prossimi mesi entrerà nel vivo e la dirigenza non vuole farsi trovare impreparata. Ecco perché ha già in programma alcuni rinnovi dei big come Chiesa, Rabiot e Bremer. Discorso diverso, invece, per l’attaccante Dusan Vlahovic. L’idea di Giuntoli è prolungare il contratto del serbo con un prolungamento fino al 2027, con ingaggio spalmato. Ma le richieste del calciatore sono altre: ecco perché a giugno, se non già a gennaio, potrebbe concretizzarsi la sua cessione.