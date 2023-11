Lazio: dimissioni Sarri, già pronto il sostituto

E’ uno dei peggiori momenti della Lazio degli ultimi anni e lo sa bene il presidente Lotito che ora dovrà prendere delle decisioni riguardo quello che sarà il futuro di Maurizio Sarri.

Perché adesso anche la tifoseria sembra contrariata riguardo quello che sta accadendo da mesi. Perché in estate c’è stata la possibilità di un addio del tecnico che alla fine è rimasto, ora però si creano nuove occasioni.

Importanti notizie che riguardano il futuro dell’ex Napoli e Juventus che può dire addio all’Italia e anche all’Europa, questa volta potrebbe essersi stufato di questo tipo di calcio e andrebbe ad accettare un’offerta totalmente diversa.

Lazio: con Sarri è finita

Maurizio Sarri con la Lazio ha un contratto fino al 2025 ma potrebbe interromperlo prima del previsto. Perché ora le parti sembrano arrivati coni rapporti veramente ai minimi storici, visto che c’è una situazione chiara che riguarda la possibilità di addio del tecnico italiano che pare non avere più gli stimoli di continuare e tutto si vede sulla propria squadra che è in un momento di difficoltà.

Perché la Lazio che lo scorso anno aveva raggiunto il secondo posto in Serie A quest’anno si ritrova al 10posto con 17 punti dopo 13 giornate e già 6 sconfitte in campionato. Momento chiaramente complicato con le ultime 3 giornate con 1 solo punto conquistato. Dopo la sosta delle Nazionali ci si aspettava la svolta, invece, è arrivata un’altra sconfitta, questa volta di rimonta contro la Salernitana. Ora Sarri è seriamente a rischio addio.

Lazio: Sarri via per l’Arabia Saudita

Sembra distratto dalle voci di mercato Maurizio Sarri, è questa la sensazione che respira l’ambiente della Lazio visto che i risultati continuano a non arrivare e il tecnico continua a parlare della possibilità di andare ad allenare in Arabia Saudita per una ricca offerta in futuro.

Da capire se Lazio e Sarri si separeranno prima ancora del contratto attuale che è in scadenza nel 2025. Già tra gennaio e la prossima estate qualcosa può cambiare.

“Se fossi sicuro che è solo colpa mia, andrei via. Nei prossimi giorni valuterò”. Queste le ultime dichiarazioni di Sarri che apre alle dimissioni dalla Lazio.

Nuovo allenatore Lazio: Tudor il post Sarri

La Lazio è pronta a cambiare progetto e cercare un nuovo allenatore con l’addio di Sarri, perché Lotito potrebbe decidere di tornare alla difesa a 3 che ha portato grandi frutti con Inzaghi in passato. C’è la possibilità di puntare su Igor Tudor che è libero e in attesa di una nuova occasione.

Proprio in Serie A la Lazio può dare a Tudor la possibilità di diventare il nuovo allenatore del club biancoceleste post Sarri, da capire che decisioni verranno prese dal tecnico e dal presidente Lotito.