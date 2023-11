Melissa Satta, che show con gli shorts: il backstage fa impazzire Berrettini (Video)

Melissa Satta, il video che conquista il web: la showgirl scatenata in shorts, rimane senza fiato anche Matteo Berrettini

Le discussioni sulla coppia formata da Melissa Satta e Matteo Berrettini proseguono, per i due non sono mancate le polemiche in quest’anno in cui hanno celebrato il loro amore a mezzo social. Ma nonostante le stilettate degli haters, si godono la loro felicità e sono più innamorati e complici che mai.

Non stupisce che il tennista romano sia uno degli uomini più invidiati d’Italia in questo momento, dato che Melissa è da sempre una presenza acclamatissima per il suo fascino. Nonostante i rispettivi impegni, trascorrono insieme più tempo possibile e alcuni giorni fa si sono concessi una breve vacanza sulle nevi svizzere di Zermatt, in una atmosfera magica e romantica.

In questo fine settimana, invece, sono distanti. Berrettini è a Malaga, per stare vicino alla nazionale azzurra di Coppa Davis. Nonostante sia ancora alle prese con i postumi dell’infortunio patito in estate e non sia in grado di giocare, vuole dare il suo sostegno ai compagni, per provare a spingerli verso una impresa storica, che l’Italia ha realizzato soltanto nel 1976. Per poi ripartire verso il 2024 cercando di mettersi alle spalle quello che è stato un anno da incubo per i troppi problemi fisici.

Nel frattempo, Melissa si mette in mostra come al solito sul web e sfodera tutto il suo fascino, in un breve video che raccoglie applausi a scena aperta.

Melissa Satta, scatenata dietro le quinte: shorts inguinali e gambe seducenti, applausi nel video

Impegnata nei consueti shooting, sul suo seguitissimo profilo Instagram (quasi cinque milioni di followers) Melissa ci mostra un backstage da urlo, che di sicuro avrà fatto sorridere, eccome, anche il suo fidanzato.

L’ex velina di Striscia la Notizia si fa applaudire in svariati look, tra cui quello in shorts cortissimi che mettono in evidenza gambe perfette e seducenti. Le sue pose sensuali non passano mai inosservate e accendono in un attimo la fantasia.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Melissa Satta (@melissasatta)

Reazione da parte dei fan scontata. I like fioccano, i commenti entusiasti altrettanto, nonostante non manchino quelli negativi dei soliti haters. Ma degli haters a Melissa – come a noi – interessa molto poco. Molto più bello sottolineare i complimenti, ai quali come di consueto ci associamo: “Sei di un altro pianeta”, “Sempre bellissima”, “Sei fantastica”, “Troppa roba davvero”.