Milan: momento difficili, ammissione di Pioli

Il Milan di Pioli torna a vincere in un big match contro la Fiorentina di Italiano per 1-0.

Milan Fiorentina: le parole di Pioli

Arrivano le parole di Stefano Pioli dopo Milan Fiorentina a Dazn:

“Francesco (Camarda, ndr) ha talento e freschezza. Questa è e sarà un’esperienza formativa per la sua crescita. E’ un giocatore con talento molto umile e generoso, deve fare il suo percorso e noi dovremmo essere bravi ad accompagnarlo. Non sarà la partita di oggi a fargli cambiare l’abitudine, è troppo intelligente e volenteroso per pensare di essere già arrivato. Abbiamo vinto soffrendo, credo in quello che il gruppo fa, non abbiamo superato ancora il momento difficile”.