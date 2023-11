“Campionato corrotto”, club penalizzato in classifica: lo sfogo

Clamoroso quello che sta accadendo durante la stagione, dove la Federazione ha deciso di penalizzare con dei punti in meno in classifica la società per i guai economici e ora arriva lo sfogo.

Momento non facile per il club che è pronto a lottare per chiedere giustizia, perché c’è la sensazione che possa arrivare un lungo dibattito tra le parti chiamate in causa.

Al momento il club è stato penalizzato in classifica con dei punti tolti, per questo motivo c’è la volontà di provare ad ottenere subito dei risultati per tornare a cambiare la situazione.

Everton penalizzato: tifosi contro la Premier League

E’ arrivata in queste settimane la penalizzazione di -10 punti all’Everton in Premier League, con il club dei Toffees che rischia anche la retrocessione se non dovesse dare una sterzata decisiva al campionato. Intanto, arrivano degli aggiornamenti con i tifosi che si sono sfogati per quello che è accaduto.

Perché l’Everton ha subito una penalizzazione forte che ha cambiato la classifica di Premier League e potrebbe incidere anche sul futuro del club inglese. Tolti 10 punti di penalizzazione perché la società inglese non ha rispettato i paletti del fair play finanziario, ma c’è stato ora uno sfogo dei Toffees che hanno dato alla Premier League corrotta visto che anche tanti altri club importanti come quelli di Manchester, che si trovano in questa situazione economica delicata, non sono mai stati sanzionati.