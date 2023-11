Serie A: tegola per il tecnico, c’è lesione

Brutte notizie per quanto riguarda un tecnico di Serie A. Gli esami hanno evidenziato una lesione. Ecco le ultime.

Il weekend di Serie A è ormai pronto ad iniziare, ma per un tecnico non arrivano assolutamente delle buone notizie e per questo motivo si dovranno fare i conti con una vera e propria emergenza.

Gli esami hanno evidenziato una lesione e per questo motivo ci vorrà del tempo per recuperare da questo infortunio. Sulla carta per lui il 2023 in Serie A è terminato, ma la strada è lunga e per questo motivo non ci resta che attendere i prossimi giorni per avere un quadro sicuramente più chiaro del rientro in campo.

Serie A: brutte notizie per il tecnico, lesione confermata

La speranza da parte della squadra e dello stesso tecnico era una mancanza di lesione, ma purtroppo gli esami hanno confermato il problema e per questo motivo ora ci vorrà assolutamente del tempo prima di rientrare in campo e aiutare la squadra. Naturalmente ancora tutto può succedere e la squadra ha deciso di non sbilanciarsi sui tempi di recupero e per questo motivo vedremo cosa accadrà nelle prossime settimane.

Per il momento la certezza è che Romagnoli ha rimediato una lesione distrattiva a carico del polpaccio destro. Non sicuramente una buona notizia per la Lazio e per Sarri, che si ritroverà in questo finale di anno di Serie A a giocare con soli due centrali. La speranza è comunque quella di rientrare il prima possibile in campo per aiutare la squadra in un momento non sicuramente facile.

Naturalmente tutto può ancora succedere e per questo motivo non ci resta che attendere i prossimi giorni per avere un quadro molto più chiaro. La speranza da parte di Sarri è quella di poter contare su di lui magari per il finale di anno, ma ci vuole cautela.

Infortunio Romagnoli: i tempi di recupero

I tempi di recupero Romagnoli non si conoscono e per questo motivo non ci resta che attendere i prossimi giorni per avere un quadro più chiaro. Di certo sarà molto complicato ipotizzare un ritorno a disposizione di Sarri nel giro di meno di un mese, ma ancora tutto può succedere e quindi vedremo cosa accadrà nel giro di poco tempo.