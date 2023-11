Spinazzola in partenza: rinnovo in stallo e si inserisce la big

L’esterno classe 1993 è alle prese con un difficile rinnovo con la Roma: intanto una squadra si inserisce nella trattativa

Un’estate trascorsa più che altro a valutare le offerte provenienti dall’estero, Saudi Pro League in primis. Poi la decisione di rimanere a Roma per rispetto della maglia che più delle altre lo ha valorizzato negli ultimi anni.

Leonardo Spinazzola ha iniziato bene il campionato. Finora l’esterno ex Atalanta e Juventus ha messo a referto undici partite (dieci in Serie A e una in Europa League, contro lo Sheriff Tiraspol), in cui ha messo a segno una rete e due assist. Una partenza scintillante, che dovrebbe rappresentare una grande garanzia per una squadra come la Roma nella quale invece molti non stanno rendendo quanto sperato.

Eppure c’è ancora qualcosa che non convince la dirigenza giallorossa. In casa Roma il suo futuro è uno dei più chiacchierati poiché fin qui non si è ancora trovata la quadra per rinnovare il contratto in scadenza nel giugno 2024. Qualche timido passo in avanti c’è stato, ma l’entourage di Spinazzola non ha ancora trovato un accordo con la società.

Roma-Spinazzola: rinnovo in stand-by, Galatasaray tenta il terzino

Leonardo Spinazzola ha dimostrato di tenere tantissimo alla maglia e ai tifosi giallorossi rinunciando alle avances dell’Al Ahli che era pronto a dare l’assalto per portare in Arabia Saudita il terzino classe ’93. È rimasto alla Roma convinto di trovare presto un accordo per rinnovare il suo contratto in scadenza tra pochi mesi. Questo non è ancora arrivato e ora sta seriamente pensando al suo futuro.

Come accadde quasi un anno fa per Nicolò Zaniolo, oggi all’Aston Villa, anche Spinazzola potrebbe prendere presto il primo volo disponibile per Istanbul. Stando alle indiscrezioni rilanciate dal media sportivo turco Sporx, il Galatasaray sarebbe pronto a formulare una proposta alla dirigenza della Roma, mettendo in discussione un rinnovo che comunque al momento è tutt’altro che certo.

I campioni di Turchia, non nuovi ad acquistare calciatori della Serie A, sono decisi e convinti delle qualità del marchigiano tanto che potrebbero tentare già nelle prossime settimane di intavolare una trattativa con gli agenti del ragazzo anticipando Tiago Pinto & Co. Tutto è ancora aperto.

Resta solo da capire quale sarà la cifra che il Gala dovrebbe elargire per convincere la Roma a privarsi del suo esterno a 6 mesi dalla scadenza contrattuale. E poi, chiaramente, starà a Spinazzola decidere se giocarsi la maglia da titolare nella capitale o provare una nuova esperienza nella Süper Lig turca. Prossime settimane decisive, sia per il rinnovo di contratto che per l’eventuale prima offerta dei Leoni di Istanbul.