Vuole solo la Juve: firma ad un passo, che colpo

La Juve sta per mettere a segno un grande colpo: la Signora ha raggiunto l’accordo con il giocatore, nei prossimi giorni arriverà la firma.

La Juve sta sondando attentamente il mercato per cogliere eventuali opportunità già a gennaio e rinforzare così la rosa a disposizione di Massimiliano Allegri.

I tifosi bianconeri sperano davvero che Giuntoli possa mettere a segno qualche colpo importante nel mercato invernale: la squadra sta facendo un ottimo percorso in campionato ma serve qualche tassello in più per provare a competere fino alla fine per lo scudetto.

Tuttavia, in queste settimane il direttore sportivo bianconero sembra più concentrato sui rinnovi di contratto dei giocatori più rappresentativi. Di recente è arrivata la conferma del prolungamento per Gatti, Locatelli e Fagioli, mentre qualche mese fa anche capitan Danilo ha esteso il suo contratto fino al 2025.

Ora si lavora al rinnovo di Rabiot, Chiesa e Vlahovic, ma anche a quello che riguarda un giocatore che nelle ultime gare è stato autore di una serie di splendide prestazioni. Stiamo parlando di Daniele Rugani, schierato titolare da Allegri dopo gli infortuni di Danilo e Alex Sandro. Il 29enne difensore lucchese è riuscito a vincere ogni tipo di scetticismo sul suo conto: Rugani è stato uno dei protagonisti del filotto di successi ottenuto dalla Signora e soprattutto dei tanti ‘clean sheet’ consecutivi.

Firma a un passo: vuole solo la Juve!

In pochi immaginavano un rendimento così elevato, tenendo conto che le ultime stagioni per Rugani sono state tutt’altro che soddisfacenti. Ora però il giocatore appare completamente recuperato, sia fisicamente che mentalmente, e per questo la Juve sta pensando di mantenerlo in rosa anche nei prossimi anni.

Il contratto del 29enne scade nel 2024 e sono tanti i club interessati a prendere Rugani a parametro zero. Un’ipotesi che non si verificherà, dato che i contatti tra l’ex Empoli e la società bianconera sono in corso e l’impressione è che molto presto arriverà la fumata bianca. I rumors parlano di un rinnovo almeno fino al 2025 con ingaggio spalmato (attualmente il difensore prende 3,5 milioni di euro a stagione, ndr).

Rugani è molto felice di poter rimanere a Torino e di continuare a indossare la maglia della Juventus. Il giocatore è molto legato ai colori bianconeri e non vuole nemmeno sentire parlare di altre offerte: nonostante il (timido) tentativo del Napoli il futuro di Rugani sarà ancora alla Continassa.