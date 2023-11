Addio Juve, irrompe il City: possono prenderlo subito

Doccia gelata per la Juventus: irrompe il Manchester City di Pep Gaurdiola che può prenderlo subito. Ecco tutti i dettagli

La finestra invernale di mercato è ormai alle porte. I top team affilano le armi e si preparano alla battaglia perché il talento, anche nel calcio, è merce rara, di conseguenza bisogna sgomitare, fare a sportellate per ingaggiarne uno o, in alternativa, avere la vista molto lunga arrivando prima degli altri.

Tuttavia, prendere un abbaglio è molto più semplice che pescare il jolly che fa saltare il banco. Del resto, come ammonisce un proverbio tedesco, “quando all’orizzonte scorgi un gigante non spaventarti ma osserva l’altezza del sole perché quello che sembra un gigante altro non è che l’ombra di un nano“.

E di ‘nani’ camuffati da giganti la storia del calcio ne è piena. Molto meglio gettarsi a capofitto sul ‘most wanted’ del momento anche se significa mettere in preventivo di sborsare una montagna di denaro. Non un problema per il Manchester City che dopo il treble della passata stagione (Premier League, FA Cup e Champions League) ha registrato nell’ultimo bilancio ricavi record. E poi c’è il valore aggiunto Pep Guardiola, tecnico garanzia di risultati e calcio champagne e che pertanto attira i campioni e aspiranti tali come il miele gli orsi.

Un micidiale mix (grande disponibilità economica e appeal dell’ex tecnico del Barcellona) di cui talvolta a farne le spese sono stati i club italiani e che a breve potrebbe fare un’altra vittima, nientemeno che il club più blasonato della Serie A, la Juventus.

Juve, pericolo Manchester City: possono prendere subito Khephren Thuram

La classe non è acqua ma neanche la genetica lo è. Altrimenti come si spiegherebbe il fatto che entrambi i figli di Lilian Thuram, ex campione del mondo con la sua Francia nel Mondiale di casa nel 1998 (fondamentale la sua doppietta nella semifinale contro la Croazia, i suoi unici centri con la maglia dei ‘galletti’, quando si dice segnare gol pesanti…), ingolosiscono i top team europei.

Dunque, non solo Marcus, che sta facendo benissimo all’Inter, visto che per il fratellino Khephren Thuram, in forza al sorprendente Nizza che sta dando del filo da torcere in Ligue 1 al Paris Saint-Germain, si scomoda, oltre che la ‘Vecchia Signora’ e la ‘Beneamata’ che stravedono per il centrocampista nato a Reggio Emilia, anche il Manchester City che non ha problemi a mettere sul tavolo i 40 milioni di euro necessari per assicurarsi, già a gennaio, il diritto alle prestazioni sportive del centrocampista nizzardo.

Insomma, dopo aver mandato al tappeto l’Inter nell’ultimo atto della Champions League il Manchester City potrebbe ora sgambettare, in sede di calciomercato, l’eterna rivale dei nerazzurri per una sorta di par condicio calcistica.