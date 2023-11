Allarme Rabiot: arrivederci a fine stagione

La Juventus può salutare Adrien Rabiot a fine stagione, scatta l’allarme che crea tensione nel club bianconero: tutti i dettagli

Adrien Rabiot è uno dei giocatori più importanti della Juventus. Massimiliano Allegri lo stima moltissimo, sa bene quello che dà alla sua squadra e quello che potrebbe dare, soprattutto in termini di gol.

Forse è stato proprio questo il suo punto debole negli ultimi anni, che gli ha impedito di trovare l’offerta a cui ambiva per lasciare il club bianconero a parametro zero. Già, perché il centrocampista francese non era per niente convinto di continuare alla Juve, ma la sua mamma-agente Veronique non ha trovato offerte ritenute all’altezza.

E quindi il prolungamento di un anno è arrivato, ma la sensazione è che abbia solo posticipato il suo addio dalla Juventus, tra l’altro sempre a zero euro. Rabiot non direbbe di no a una nuova esperienza e il club bianconero non farà follie per il suo rinnovo.

L’ingaggio dell’ex PSG si aggira intorno ai 7 milioni di euro a stagione. Un’enormità considerando che Giuntoli e Manna lavorano per abbassare i costi della squadra aumentandone la qualità. Questo implica dei sacrifici importanti e Rabiot può essere uno di questi e la pretendente più accreditata è il Manchester United.

Rabiot è la priorità del Manchester United

Secondo quanto riferito da ‘Fichajes.net’, Erik Ten Hag sta mettendo pressione al Manchester United per ingaggiare Rabiot. Il contratto del centrocampista francese scadrà il prossimo 30 giugno 2024 e per adesso la trattativa del rinnovo è in stand-by.

Questo pone i Red Devils in una posizione di vantaggio, potendo ingaggiare il giocatore praticamente gratis, anche se chiaramente vanno valutati i costi di commissione a Veronique Rabiot.

Ma il Manchester United ha dimostrato nel corso degli anni di non badare a spese per rinforzare la squadra. Ten Hag vuole un giocatore di esperienza e qualità a centrocampo e Rabiot viene considerato un colpo perfetto da questo punto di vista. D’altra parte, la Juventus dovrà capire al più presto come muoversi per il mercato in entrata a centrocampo.

Le defezioni prolungate di Fagioli e Pogba e la situazione d’incertezza legata al futuro di Rabiot pongono Giuntoli davanti a una bella gatta da pelare. In sostanza, alla Juve servono centrocampisti di qualità, almeno due, per tornare ai massimi livelli come qualche anno fa. Si è parlato di Kephren Thuram e Lewis Ferguson negli ultimi giorni, ma non sono ancora arrivate offerte ufficiali al Nizza e al Bologna.