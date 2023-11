Assalto folle da 145 milioni: Inzaghi gli dice addio

Brutto colpo per Simone Inzaghi, l’Inter rischia di perdere un titolare: assalto da 145 milioni, resistere è impossibile.

Il momento per l’Inter è delicatissimo. Se sul campo non mancano le soddisfazioni e i risultati, in questa stagione, sono stati più che sufficienti sia in campo nazionale che europeo, a livello societario la situazione resta turbolenta. E a complicare le cose, adesso, potrebbe arrivare pure l’ennesimo mercato influenzato dalle ristrettezze economiche.

In estate Simone Inzaghi potrebbe essere costretto a dire addio a uno dei suoi ‘titolarissimi’. Nonostante gli introiti garantiti dai successi che la squadra sta macinando, soprattutto a livello continentale, anche il prossimo mercato potrebbe essere ‘sostenibile’ per i nerazzurri. E per poter puntare a determinati colpi, il club non può permettersi di rinunciare a proposte fuori mercato.

Quando all’orizzonte si profila un affare da 145 milioni di euro in totale, è inevitabile che la società debba prenderlo in considerazione. Per il proprio bene, e anche per quello del proprio giocatore, lusingato da una proposta di contratto che i nerazzurri difficilmente potrebbero essere in grado di pareggiare, almeno nel breve periodo.

Inter, affare da quasi 150 milioni: Barella può andare in Premier

Sono diversi i big della rosa interista che sono riusciti ad attirare le attenzioni dei più grandi e ricchi club al mondo. Tra questi non solo Dumfries, in orbita Premier ormai da un paio di stagioni, ma anche Nicolò Barella, pilastro dell’Inter e della Nazionale italiana.

In un certo senso, i nerazzurri si sono già cautelati in vista della sua cessione, comunque non programmata. L’arrivo di Frattesi nell’ultimo mercato potrebbe infatti rappresentare un’ottima soluzione per sostituire il centrocampista ex Cagliari, qualora si palesasse un’offerta davvero irrinunciabile. E quell’offerta finora solo ipotizzata a quanto pare potrebbe prendere forma concretamente la prossima estate.