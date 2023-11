Torino: comprano Buongiorno nel 2024, le cifre

By

Ultimissime notizie di calciomercato che riguardano il futuro di Alessandro Buongiorno che è pronto ad una nuova avventura e lasciare il Torino, ci sono anche le cifre per quest’operazione.

Situazione importante perché ora si evolve tutto in un modo particolare, visto che già in estate si parlava del suo possibile addio, ma adesso potrebbe cambiare tutto in vista del futuro.

Il capitano del Torino è pronto ad una nuova esperienza, perché c’è la possibilità che arrivi l’offerta che possa convincere lui e il club granata a vivere una nuova avventura.

Calciomercato Torino: Buongiorno non è incedibile

La crescita di Buongiorno è sotto gli occhi di tutti, tanto che il giovane difensore granata si è conquistato la maglia della Nazionale e ha convinto anche il nuovo ct Luciano Spalletti. Per questo motivo c’è la possibilità che il giocatore per aumentare il suo livello decida anche di cambiare squadra.

C’è l’idea del Torino che è quella di provare a tenere il più possibile Alessandro Buongiorno, ma sarà ceduto alla giusta offerta. Infatti, è stato proprio il presidente Urbano Cairo a rivelare che il giocatore è molto importante per il club ma non è incedibile.

Torino: Buongiorno verso la cessione nel 2024

Si va verso la cessione di Alessandro Buongiorno che è pronto ad una nuova avventura. Perché il giocatore è stato veramente ad un passo l’estate scorsa dal cambiare maglia, ma è il 2024 che può essere l’anno giusta per una nuova esperienza in un top club.

Saltato il trasferimento con l’Atalanta, adesso può essere una squadra ancora più di livello a puntare su Alessandro Buongiorno del Torino. Perché il centrale classe 1999 è finito nel mirino di Juventus, Inter, Milan e Napoli.

Torino: cessione Buongiorno, il prezzo

Tante squadre che si sono interessate seriamente ad Alessandro Buongiorno in questi mesi e in particolare l’ultima estate è stato veramente vicino il suo addio dai granata, perché c’è stata l’Atalanta che è stata vicinissima all’ingaggio del difensore andando a chiudere con uno scambio. Alla fine sembrava fatta, poi è stato proprio il giocatore a tirarsi indietro per voler restare al Torino.

Adesso può essere stabilito anche già il prezzo per la cessione di Alessandro Buongiorno perché è stato direttamente il presidente del Torino Urbano Cairo a rivelare che partirà soltanto alla giusta offerta e pare che il giocatore oggi costi circa 40 milioni di euro.