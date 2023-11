Lazio: addio già deciso, sarà svincolato

Ultimissime di calciomercato che riguardano ciò che sta accadendo in casa Lazio, perché in un momento così complicato che può arrivare anche l’addio di un calciatore pronto a svincolarsi.

Non è un momento facile da gestire questo attuale per il presidente Claudio Lotito che deve fare i conti con i risultati che mancano alla Lazio e in più si parla tantissimo di quello che potrebbe accadere ai giocatori pronti ad andar via.

Dopo che lo scorso anno la società ha raggiunto un secondo posto in Serie A si pensava che si potesse dare continuità al progetto biancoceleste, ma a quanto pare non è così. Perché al momento la situazione si fa davvero complicata.

Calciomercato Lazio: pronti gli addii

C’è un momento difficile da gestire e bisognerà capire quello che può essere il meglio per il futuro di tutti. Perché sono tanti i problemi venuti fuori in casa Lazio in queste ore con Lotito che deve fare i conti con Sarri che è corteggiato dall’Arabia Saudita e pensa alle dimissioni, i risultati che non arrivano, la questione rinnovi come quello di Zaccagni che può andare via e un’altra questione importantissima di mercato come quella che riguarda il futuro del capitano Ciro Immobile che può partire già a gennaio.

Tutti questi problemi fanno pensare che in casa Lazio non c’è una seria progettualità e che presto qualcosa potrebbe cambiare con una maxi rivoluzione. Per questo motivo si cerca di capire quello che può accadere soprattutto dal punto di vista del calciomercato, perché sono diversi i giocatori che già pensano all’addio come lo stesso Kamada appena arrivato.

Lazio: contratto Kamada, la situazione

Arrivato a zero Kamada può già lasciare la Lazio dopo soltanto una stagione. Perché il giocatore giapponese che sembrava essere stato un grande colpo per la Lazio di Sarri, in realtà si è rivelato un flop al momento. Un colpo a parametro zero e che potrebbe dire addio alla squadra italiana nello stesso modo per una questione contrattuale.

Il contratto tra Kamada e la Lazio è davvero complesso, perché il giocatore ha firmato soltanto per una stagione di fatto e i prossimi 3 anni fino al 2027 scatteranno soltanto in un determinato modo o sarà addio tra le parti. Al momento tutto dipenderà da questi prossimi mesi.

Lazio: Kamada si svincola a fine anno

La Lazio può dire addio a Daichi Kamada a fine stagione a zero. Perché il contratto firmato dal giapponese, secondo quanto riportato da Tmw, è di solo 1 anno per poi rivedersi alla fine della stagione e decidere insieme se far scattare il prolungamento fino al 2027. Sarà quindi una decisione da prendere in comune in base a com’è andata la stagione.