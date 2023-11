Milan, sfuma un vecchio obiettivo: anche lui in Arabia, l’annuncio

Dopo un’estate all’insegna dei grandi colpi di calciomercato, l’Arabia Saudita è pronta a prendersi la scena anche nel prossimo gennaio. A conferma di questo, stando alle ultime notizie, la Saudi Pro League starebbe lavorando per strappare al Milan un suo vecchio obiettivo.

A confermare questo scenario è stato addirittura il diretto interessato, che in una recente intervista è uscito allo scoperto parlando del suo futuro con riferimento ai rumors che lo vedrebbero sempre più vicino ad approdare in Arabia Saudita.

Le dichiarazioni rilasciate dal giocatore non lasciano alcun dubbio in merito, con il Milan che a questo punto potrebbe vedersi costretto a stravolgere completamente i suoi piani e cambiare strategia nel prossimo calciomercato.

Milan: l’obiettivo sfuma per mano dell’Arabia Saudita

Importanti novità arrivano in merito al calciomercato in entrata del Milan, che potrebbe subire qualche modifica a seguito del fatto che l’Arabia Saudita starebbe lavorando per uno dei vecchi pallini della dirigenza rossonera.

A dirla tutta il nome del giocatore in questione non veniva accostato al diavolo da un bel pò, ma considerata la necessità del Milan di investire su un attaccante il prossimo gennaio sarebbe potuto tornare a fare comodo. Forse proprio per evitare che questo ritorno di fiamma potesse verificarsi, l’Arabia Saudita ha stretto i tempi arrivando a contattare direttamente l’entourage del ragazzo, presentandogli anche una prima bozza di offerta sulla quale però il calciatore starebbe ancora riflettendo.

E nel corso dell’ultima intervista rilasciata ai microfoni di ESPN Steven Bergwijn lo ha difatti indirettamente confermato, non escludendo assolutamente la possibilità di lasciare l’Ajax, ed a questo punto anche l’Europa, già nel prossimo calciomercato invernale per approdare anche lui in Saudi Pro League, seguendo così le orme di tanti altri colleghi.

Ajax, Bergwijn strizza l’occhio all’Arabia: l’annuncio

Complice il complicato momento che sta vivendo l’Ajax in questa stagione, Steven Bergwijn potrebbe decidere di preparare le valige ed andare via già nel prossimo calciomercato. In passato l’olandese, come anticipato, è stato accostato con insistenza al Milan, ma l’impressione è che nel suo futuro possa esserci l’Arabia Saudita.

A confermarlo è stato lui stesso in una recente intervista rilasciata ai microfoni di ESPN, nel corso della quale Bergwij ha detto: “Lasciare l’Ajax a gennaio per l’Arabia Saudita? Chiedete ai miei agenti, io non ne so nulla, anche se alla fine nel calcio mai dire mai“.

Bergwijn può rimanere all’Ajax: svelato il perché

Nonostante Bergwijn si sia alla fine detto disposto ad andare in Arabia Saudita, ci sono un paio di condizioni fondamentali che potrebbero portalo a rimanere all’Ajax almeno fino alla fine della stagione. Il capitano dei Lancieri di Amsterdam ha infatti detto: “Arabia o no, io comunque qui all’Ajax sono felice, anche perché sono vicino ai miei figli ed alla mia famiglia“.