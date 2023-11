Serie A: Ochoa il colpo di gennaio, resta in Italia

By

Il mese di gennaio potrebbe essere quello decisivo per chiudere alcune trattative di calciomercato, con la Serie A che può rendersi protagonista per diversi giocatori come anche Ochoa.

Il noto portiere messicano è pronto ad una nuova avventura nonostante la sua età avanzata. Perché ciò che sta dimostrando sembra aver convinto definitivamente un club che è pronto a puntare su di lui.

Sono diverse le occasioni che si possono venire a creare per l’esperto portiere che ha avuto l’occasione di rilanciarsi grazie al campionato italiano. Per questo motivo ci sono ora diverse squadre pronte a puntarci.

Calciomercato: Ochoa lascia la Salernitana

Ochoa è pronto a lasciare la Salernitana dopo aver dato tutto da quando è arrivato, diventando tantissime volte decisivo per questa squadra e raggiungendo gli obiettivi che erano stati prefissati. Adesso c’è una nuova società che però potrebbe chiudere il colpo sul giocatore messicano. Perché una società potrebbe trovare presto l’accordo col portiere e il club proprietario del suo cartellino.

Decisive le prossime settimane per capire come si concluderà questa vicenda tra la Salernitana e Ochoa che può lasciare la Campania e il club italiano per restare però a giocare in Serie A.

Salernitana: Ochoa decisivo, è pronto a dare continuità

Ochoa si è rivelato uno dei migliori giocatori della Salernitana in questi anni e per questo motivo le grandi squadre si sono interessate a lui anche stesso in Italia. Adesso però la sua avventura sembra essere arrivata alla fine con il club campano che è pronto a lasciarlo andare senza mettergli i bastoni fra le ruote.

Perché la carriera di Ochoa potrebbe avere continuità in un altro club di Serie A in vista dei prossimi anni. Da capire se si possa chiudere il colpo di calciomercato subito nelle prossime settimane o in vista del futuro.

Calciomercato: Ochoa tra Serie A e Arabia Saudita

Il contratto di Ochoa con la Salernitana è in scadenza nel 2025, per questo motivo se qualcuno vorrà comprare il noto portiere a gennaio o la prossima estate dovrà inventarsi qualcosa con un’offerta che convincerà il club campano a lasciarlo andare.

Nelle prossime settimane si potrà già capire qualcosa, se per Ochoa dovesse arrivare un’offerta importante dall’Arabia Saudita o se potrà continuare a giocare in Italia con un top club di Serie A: Roma, Juventus, Inter e Milan sono le società che lo osservano a distanza.