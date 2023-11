Cessione Inter: arrivano 500MLN, Zhang non ha scelta

By

Ormai ci siamo per quella che sarà la cessione dell’Inter con delle ultime notizie che arrivano e riguardano il futuro del club nerazzurro che Steven Zhang sembra destinato a lasciare.

La guida del club milanese è ormai compromessa visto quello che è accaduto negli ultimi anni, dove Suning ha iniziato ad avvertire delle perdite importanti negli anni del Covid creando una crisi economica senza precedenti per l’azienda. Il tutto si sarebbe abbattuto sull’Inter che ora è costretta ancora a cambiare.

Sono poche le strade che ha ora il giovane proprietario Steven Zhang visto quello che ha deciso di fare negli ultimi anni con la società italiana, perché ora ha un debito notevole da dover sanare.

Cessione Inter: Zhang costretto a vendere o rifinanziare

Non vuole lasciare la guida dell’Inter, ma Steven Zhang sembra quasi obbligato ad una soluzione del genere. Perché il giovane presidente nerazzurro potrebbe dover vendere la società da un momento all’altro visto che la scadenza del prestito da dover riconsegnare si avvicina sempre di più. Non sarà presente nemmeno nella prima sfida scudetto Juventus Inter, ma dopotutto è da 4 mesi che è lontano dalla squadra per cercare la migliore soluzione.

Perché negli anni scorsi Zhang ha fatto un prestito con gli americani della Oaktree e ora entro i primi mesi del 2024 ci sarà la scadenza che obbliga a dover riconsegnare quella cifra o sarà direttamente la società statunitense a prendere il controllo dell’Inter e cercare i migliori acquirenti per una cessione. Altre piste per il presidente nerazzurro sono quella di vendere parte delle quote a nuovi investitori per sanare il debito o rifinanziare la cifra che deve restituire creando un nuovo debito.

Inter: Zhang si affida a Goldman Sachs, servono 500 milioni

Ora deve davvero accelerare i tempi Steven Zhang e per questo motivo si è affidato a Goldman Sachs per trovare interlocutori che possano rifinanziare il prestito che ha concesso Oaktree nel maggio 2021 e che scadrà nello stesso mese del 2024. Missione complicata visto che entro fine gennaio bisognerà trovare un nuovo accordo e servono 500 milioni di euro.

La cessione dell’Inter di Zhang è a rischio serio visto che il presidente potrebbe da un momento all’altro perdere il controllo del club. Serve un accordo per gennaio visto che i tempi tecnici legati a perfezionarlo sono di 2-3 mesi. Zhang, per andare oltre a Oaktree, guarda ancora negli Stati Uniti dove Goldman Sachs ha avviato i contatti per la vendita del club.

Cessione Inter: nuovo prestito americano

L’Inter vuole liberarsi del peso di Oaktree con un nuovo prestito americano ed è in contatto con Sixth Street e Ares Management, i due gruppi finanziari che hanno già grande esperienza in maxi-finanziamenti a società calcistiche.

Sixth Street ha acquisito dal Barcellona il 25% dei diritti televisivi della Liga per i prossimi 25 anni per un totale di 519 milioni. Ares Management, invece, ha consentito al Chelsea di raccogliere 460 milioni per riqualificare Stamford Bridge. L’Inter può puntare sul progetto stadio, lo riporta Tuttosport.