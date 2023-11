Dall’Inter alla Juve: decisione choc prima del Derby

Per le due grandi rivali del calcio italiano si riapre la pista anglo-iberica che porta al big in scadenza: Xavi ha già detto ‘no’

È praticamente tutto pronto all’Allianz Stadium per il big-match della 13esima giornata, che mette di fronte le prime due della classe, nonché storiche ed acerrime rivali, in uno scontro che potrà dire molto sull’effettiva competitività di una e sulla capacità dell’altra di andare eventualmente in fuga.

Juventus ed Inter sono pronte a darsi battaglia in una sfida che si preannuncia, come nella migliore tradizione di tutti i derby d’Italia, intensa, nervosa, forse poco spettacolare, ma comunque imperdibile.

Bianconeri e nerazzurri hanno già incrociato spesso le loro strade anche in sede di mercato, per via di interessi che spesso risultano comuni nella caccia a questo o quel profilo. Anche nella scorsa estate, quando il club di Viale della Liberazione ha ingaggiato Frattesi e Carlos Augusto – tanto per fare due nomi che erano già nella lista di Giuntoli – le battaglie a suon di rilanci, intromissioni, tentativi disperati, non sono certo mancate.

Oltre alla sfida sul terreno di gioco, ben presto Juve ed Inter potrebbero tornare a contendersi un calciatore che ha sostanzialmente ricevuto dal suo attuale club il ‘via libera’ a trovarsi una sistemazione. Parliamo di un big, uno che ha vinto tutto, uno che si libererà a zero il prossimo 30 giugno dopo quattro anni con la gloriosa maglia dei Reds.

Thiago Alcantara, Xavi dice ‘no al ritorno: Inter e Juve sperano

A 32 anni, con un palmarès che fa invidia a molti (con 36 trofei conquistati è tra i 10 giocatori più titolati della storia del calcio) Thiago Alcantara non è stato particolarmente fortunato nella sua esperienza al Liverpool.

I problemi fisici hanno condizionato enormemente la resa del playmaker spagnolo, ammirato per anni in cabina di regia al Bayern Monaco, dove per l’appunto ha vinto tutto quello che c’era da vincere.

Offerto al Barcellona in una fase, questa, che lo vede fuori dal progetto tecnico di Jurgen Klopp per il presente (zero gettoni stagionali finora) e per il futuro (non verrà rinnovato il contratto in scadenza), l’iberico non farà il romantico ritorno a casa.

Come riferito infatti dal portale catalano ‘Elnacional.cat’, l’allenatore dei blaugrana Xavi si sarebbe dichiarato contrario al suo arrivo. Sia prossimamente, nel mercato di gennaio, sia a luglio. Quando il centrocampista potrebbe arrivare a costo zero.

Si riaccendono dunque le speranze, per i due top club italiani, di arrivare al calciatore senza pagare alcun indennizzo al club inglese. La battaglia si giocherà sui programmi tecnici da sottoporre al giocatore, nonché sull’ingaggio da destinare allo stesso. Prima però, c’è da vincere lo scontro diretto del 26 novembre…

