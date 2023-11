Esonero ufficiale: fatale l’ultima sconfitta in campionato

Considerato il complicato inizio di stagione della squadra, nel corso di queste settimane si è parlato con insistenza della barcollante posizione in panchina dell’allenatore. Nonostante questo, comunque, a più riprese la società ha confermato la fiducia nei confronti del tecnico, che invece di cambiare registro ha invece continuato a collezionare risultati negativi in successione.

Questo ha fatto ricredere il club sulla propria posizione, ed infatti, a seguito dell’ultima sconfitta in campionato, che a questo punto potremmo definire fatale, l’allenatore è stato esonerato.

Una scelta sicuramente non facile, ma necessaria se si vuole cercare di dare una svolta ad una stagione che rischia di essere terribilmente fallimentare.

Ufficiale l’esonero: il comunicato del club

Nonostante le difficoltà riscontrate sin da inizio stagione la società si è sempre mostrata essere fiduciosa nei confronti dei mezzi e delle idee di calcio dell’allenatore, il quale neanche nei momenti più difficili era mai stato messo in discussione. Qualcosa nel corso dell’ultima sosta Nazionali parrebbe però essere cambiato, complice anche una situazione di classifica complicata che avrebbe attivato un campanello d’allarme che la società non ha per alcun motivo snobbato.

All’allenatore era stato infatti chiesto di invertire immediatamente il senso di marcia della squadra in questo campionato, vincendo la partita dell’ultimo week-end per cercare di tornare anche a dare credibilità alla stagione. Neanche contro un avversario alla portata, però, la formazione è riuscita ad imporsi, e dunque il club non ha potuto fare altro che prendere una decisione drastica per dare una scossa importante a tutto l’ambiente.

Stando dunque a quanto riportato dalla società stessa sui propri siti tramite un comunicato ufficiale, Paco Lopez non è più l’allenatore del Granada. L’allenatore spagnolo ha avuto il merito di riportare nella massima serie spagnola il club andaluso, che però in questa prima parte di stagione ha tenuto un rendimento preoccupante da retrocessione.

Granada: fatale l’Alaves per Lopez

Forse se ieri sera il Granada avesse finto staremmo parlando di altro, ma invece il club andaluso ha confermato il suo momento di difficoltà perdendo anche contro l’Alaves, partita che difatti è costata la panchina a Paco Lopez.

Fino all’ultimo i Rojiblancos hanno provato a mantenere lo spagnolo alla guida della squadra, considerato quanto è stato fatto lo scorso anno, ma il rendimento da retrocessione della formazione ha obbligato la dirigenza, guidata dall’ex Juve Tognozzi, a prendere questa drastica decisione.

Lopez esonerato: chi al suo posto a Granada?

Con l’esonero di Paco Lopez il Granada sicuramente andrà alla ricerca di un nuovo allenatore al cui affidare la panchina della prima squadra, anche se al momento nessun nome è ancora uscito fuori.

Considerata l’esperienza di Tognozzi, in Spagna sono sicuri che l’ex Juve possa già avere un asso nella manica da svelare per provare a salvare la stagione del Granada, ma alcuni media locali non escludono la possibilità per il club andaluso di virare alla fine su una soluzione interna. Staremo a vedere.