Euro2024: i convocati di Spalletti per il torneo, i favoriti

L’Italia di Luciano Spalletti è riuscita ad ottenere la qualificazione per i prossimi Europei 2024 che si giocheranno in Germania e dove gli Azzurri arriveranno da Campioni in carica.

Dopo un periodo non del tutto sereno, la Nazionale è riuscita a riprendersi e ora si spera di ottenere grandi risultati in vista del futuro, quando in estate si arriverà a giocare la competizione per sancire i nuovi Campioni in Europa.

Ma chi saranno i giocatori che scenderanno in campo per giocare i prossimi Europei 2024 con la Nazionale guidata da Luciano Spalletti, pronta la lista dell’Italia con diversi dubbi.

Europei 2024: la lista dell’Italia di Spalletti

E’ ormai ufficiale che l’Italia parteciperà agli Europei 2024 che sarà il torneo dove la Nazionale di Spalletti dovrà difendere il titolo del 2021 (giocato un anno dopo a causa del Covid). Il nuovo commissario tecnico ha intenzione di continuare a dare gioco e risultati con i suoi giocatori, garantendo spettacolo per i tifosi che da casa e agli stadi seguiranno le prossime partite dell’Italia. Intanto, ci sono delle novità importanti riguardo le scelte che andrà a fare il ct per i prossimi mesi.

Perché saranno decisivi proprio questi mesi per le scelte ufficiali di Spalletti per chi sarà convocato agli Europei 2024 che si terranno in Germania. Una possibile svolta può arrivare in base a ciò che i calciatori faranno durante la stagione, perché la sensazione è che ci sarà porta aperta per tutti quelli che daranno il massimo e chi si meriterà di giocare con la maglia della Nazionale.

Convocati Italia Euro2024: i favoriti

Ci sarà chi proverà a sorprendere Spalletti, mettendolo in difficoltà per quanto riguarda la possibile lista dei convocati dell’Italia per Euro2024. Ma al momento è chiaro che c’è una lista di favoriti che possono far parte dei prossimi Europei, visto che il ct si è affidato ad alcuni uomini che hanno dimostrato di essere di grande livello e hanno seguito l’allenatore in tutte queste scelte.

Saranno 23 i convocati finali per gli Europei 2024 con cui Spalletti andrà ad affrontare questa tanto attesa avventura sulla panchina dell’Italia. Secondo il Corriere dello Sport ci sono già dei favoriti per la convocazione.

Europei: la lista dell’Italia

Sono 29 i giocatori utilizzati da Spalletti su 46 convocati in questi mesi con l’Italia. Secondo le ultime notizie ci sono già diverse scelte che può fare l’allenatore con Donnarumma, Meret e Vicario i tre favoriti in porta, più indietro Provedel e Carnesecchi.

In difesa promossi Buongiorno e Udogie, che potrebbero essere le sorprese da aggiungere alla solita batteria che è già certa di un posto.

A centrocampo duello tra Bonaventura e Pellegrini. Solo uno di loro si aggiungerà a Locatelli, Jorginho, Barella, Cristante e Frattesi.

In attacco Raspadori e Scamacca in vantaggio su Immobile ma piace anche Kean. Sulle fasce Chiesa, con Zaccagni ed El Shaarawy che si giocano un posto.