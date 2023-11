Federica Nargi posa in intimo: fisico scultoreo, fans innamorati

Federica Nargi e i suoi nuovi scatti in intimo, pose che fanno sognare ad occhi aperti: un fisico statuario che lascia il segno come sempre

Federica Nargi è una garanzia, lo sappiamo bene. Quando pensiamo a femminilità e sensualità, è lei uno dei riferimenti assoluti in questo senso. La fantastica modella e showgirl romana è largamente tra le più amate dagli italiani e in questi anni si è fatta apprezzare per il suo stile e la sua eleganza unici e seducenti.

Inevitabile pensare a lei e ricordarla alcuni anni fa, quando aveva conquistato le prime pagine e la ribalta dei social grazie al quadriennio vissuto a Striscia la Notizia. Da lì, Federica ha iniziato a scrivere la propria leggenda come velina, in coppia con l’amica e collega Costanza Caracciolo. Entrambe, dopo la fine dell’avventura nel tg satirico, hanno preso il volo per una brillante carriera, non perdendo una singola goccia del proprio fascino provocante.

Volto richiestissimo da marchi prestigiosi di abbigliamento e non solo, per shooting pubblicitari da urlo, e in tv per apparire in trasmissioni importanti come periodicamente fa, Federica è una presenza diventata irrinunciabile per tutti. I suoi numeri sui social non stupiscono affatto (quasi quattro milioni e mezzo di followers su Instagram) e l’appuntamento praticamente quotidiano con la sua pagina web non può essere mancato. Il rischio sarebbe quello di perdersi immagini da favola come quelle che stiamo per mostrarvi.

Federica Nargi, l’intimo total black è devastante: silhouette divina, Instagram è in delirio assoluto

Federica riesce sempre a superare se stessa e ad apparire ogni volta anche più sensuale e intrigante di quanto fatto in precedenza. Se le immagini estive in costume avevano reso l’atmosfera torrida, anche andando incontro all’inverno il risultato non cambia, se guardiamo gli scatti della Nargi in intimo. E in un attimo tutto diventa bollente.

Il suo fisico suadente e sinuoso lascia senza parole, siamo praticamente a un passo dalla perfezione. Slip e top aderenti e che incorniciano a meraviglia le sue fantastiche curve, Federica accede in un attimo la passione e la fantasia del pubblico, ancora una volta.

Il tripudio di commenti a suo favore è solo la logica conseguenza: “Meravigliosa sempre nella tua semplicità tutto ciò che ti distinguerà sempre dalle altre donne dello spettacolo”, “Quanto è fortunato Matri con una bomba così, invidia pura”, “Va bene dai spacca pure tutto”, “Quanto sei tanta roba”.