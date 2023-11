Ribaltone in panchina, accordo con l’allenatore: sta firmando

Dopo l’esonero delle scorse ore la dirigenza ha subito avviato le ricerche per il nuovo allenatore, individuandolo dopo neanche 24 ore. Inizialmente si credeva che la società potesse optare per una soluzione interna, casomai promuovendo il tecnico della primavera, ma alla fine si è deciso di puntare su un profilo d’esperienza con l’obiettivo di dare una scossa importante a tutto l’ambiente.

A conferma di questo, stando alle ultime notizie, il nuovo allenatore della sarebbe sarebbe addirittura già in viaggio verso la città per poter firmare, nelle prossime ore, il contratto con il club.

Svelato il nome, fonti vicine alla squadra avrebbero fatto luce anche sull’accordo raggiunto fra le parti.

Scelto il nuovo allenatore: nelle prossime ore la firma

Si pensava che la ricerca del nuovo allenatore potesse essere interminabile, e che al momento la squadra ed i tifosi dovessero accontentarsi di un tecnico ad interim, ma invece la società ha stupito tutti scegliendo subito il profilo al quale affidare la panchina per questa seconda parte di stagione.

A questo punto potremmo dire che il club aveva la soluzione pronta già a portata di mano, visto che nelle ultime ore sarebbe uscita fuori la notizia secondo la quale fra l’allenatore e la dirigenza sarebbe anche già stato raggiunto un accordo di massima, da formalizzare solo con la consueta firma sui contratti, che a quanto pare potrebbe avvenire già nelle prossime ore.

Stando infatti a quanto riportato da Cesar Luis Merlo, Alexander Medina nelle prossime ore diventerà il nuovo allenatore del Granada, prendendo il posto in panchina in Paco Lopez. Il tecnico uruguaiano, secondo il noto giornalista iberico, sarebbe addirittura anche già in viaggio verso la città andalusa, che diventerà la sua casa per i prossimi mesi.

Granada, Medina nuovo allenatore: i dettagli

Alexander Medina sarà dunque il nuovo allenatore del Granada, salvo incredibili colpi di scena. L’uruguaiano è il prescelto di Tognozzi e dirigenza per guidare la formazione Rojiblanca ad una salvezza che ad oggi parrebbe essere pura utopia, considerata l’attuale classifica di Liga.

Ed è per questo che nel contratto che firmerà Medina c’è una clausola, o condizione, che dovrebbe motivare l’allenatore a fare il possibile per raggiungere questo obiettivo. Stando a Cesar Luis Merlo, infatti, il tecnico col Granada firmerà un contratto fino al prossimo giugno, con opzione di rinnovo per un altro anno al raggiungimento di determinati obiettivi, fra i quali, per l’appunto, la salvezza.

Il Granada sceglie Medina: prima esperienza europea per lui

Il Granada ha dunque deciso di osare puntando tutto su Alexander Medina, tecnico sì d’esperienza ma in Sud America, che vivrà in Andalusia la sua prima avventura in Europa. Scelta, questa, che potrebbe far storcere il naso a tantissimi tifosi, ma il 4-2-3-1 dell’uruguagio potrebbe sposarsi alla perfezione con le qualità dei giocatori presenti in rosa. Solo il tempo, ed il campo, ci dirà chi avrà avuto ragione.