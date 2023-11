Ilary-Totti, annuncio sensazionale in pubblico: commozione tra i fan

A sorpresa arriva in diretta il clamoroso annuncio: grande commozione tra i fan di Francesco Totti e Ilary Blasi

Francesco Totti e Ilary Blasi hanno formato per quasi 20 anni una delle coppie d’oro dello show business nostrano: belli, ricchi, famosi e tre splendidi figli ad allietare e coronare la loro unione da favola.

Una favola che però non avrà il classico happy end: i due ormai da quasi due anni, per lo sconforto dei loro fan, hanno vite separate e sono impegnati in una battaglia legale per la divisione del loro ingente patrimonio.

Anche i ricchi piangono o, meglio, anche per i vip ‘la catena del matrimonio è così pesante che a volte bisogna essere in tre per portarla‘ come ironicamente sentenziava Alexandre Dumas figlio. Solo che nel caso dell’eterno idolo del popolo giallorosso e della conduttrice televisiva erano in quattro a sorreggere la catena del loro matrimonio.

Entrambi, infatti, avevano storie parallele con altri partner (per la cronaca, Noemi Bocchi e l’imprenditore tedesco Bastian Muller) tanto che l’ex capitano della Roma e Ilary Blasi si rimbalzano la responsabilità dell’aver tradito per primo/a l’altro/a. Una querelle che poco appassiona i loro fan che sperano ancora che i due possano ritornare insieme. E chissà che non si possa assistere a un ritorno di fiamma tra i due alla luce del sensazionale annuncio in diretta che ha emozionato i loro fan.

Ilary Bllasi, la dedica da brividi della figlia Chanel dopo l’uscita di ‘Unica’

“Il cuore ha le sue ragioni che la ragione non conosce“, insegnava Blaise Pascal. Invece quelle del cuore di una figlia sono note e comprensibili. Sulla piattaforma di Netflix è andato in streaming il docufilm ‘Unica’ nel corso del quale Ilary Blasi ha raccontato la sua verità sul perché e sul come è finito il matrimonio con Francesco Totti.

Migliaia i commenti sui social network, con gli utenti che si sono divisi tra chi sta dalla parte della showgirl e chi invece difende l’ex capitano della Roma. Anche la figlia sedicenne degli ex coniugi, Chanel, ha voluto prendere posizione con un messaggio social da brividi.

“Fiera della donna che sei. Ti amo”, la dedica grondante d’amore della secondogenita dell’ex coppia d’oro dello show business a corredo di un’immagine di Ilary Blasi tratta proprio dal docufilm di Netflix.

Ovviamente nulla contro papà Francesco, con cui i rapporti sono ottimi così come con la sua nuova compagna, quanto piuttosto un attestato di affetto e di stima per la mamma oltre che l’ulteriore conferma che almeno dai figli non si divorzia mai anche perché il loro amore è l’unico veramente eterno.