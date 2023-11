Juve-Inter è già decisa: lo hanno svelato in diretta

Derby d’Italia protagonista del turno di campionato, che segue la ripresa della Serie A post pausa Nazionali. Il risultato “è già deciso”, secondo quanto dichiarato in diretta.

Juventus-Inter non è soltanto l’appuntamento con una sfida che equivale a un “classico” del calcio italiano, considerata la storia dei due club coinvolti.

Si tratta anche di un match chiave per gli equilibri della classifica, poiché i bianconeri con una vittoria salirebbero in vetta alla classifica e supererebbero gli uomini di Simone Inzaghi di un punto. In caso di trionfo dell’Inter, invece, confermerebbe la sua superiorità sulle avversarie e allontanerebbe quella più vicina.

Il giornalista Antonio Paolino ha analizzato i presupposti del match ai microfoni di ‘TvPlay’ in onda su ‘Twitch’, durante il programma ‘Gol di Tacco’. Dal suo punto di vista è difficile avanzare una probabile formazione, perché i due allenatori non hanno avuto a disposizione la rosa completa durante le ultime settimane a causa degli impegni dei giocatori con le proprie Nazionali.

La Juventus dovrà fare affidamento sui suoi punti di forza che – secondo Paolino – sono da ritrovare negli equilibri difensivi. Sarà la linea arretrata a dover fare del proprio meglio per inibire i movimenti della coppia del gol, ovvero Lautaro Martinez-Marcus Thuram. Ma non bisognerà comunque fermarsi a guardare lo spettacolo: “Non si può solo aspettare l’Inter e per me il punto cardine è Chiesa. Io punterei su Vlahovic al suo fianco”.

Juventus-Inter, il pronostico dell’esperto

Un vantaggio la Juventus potrebbe trarlo dall’assenza degli impegni internazionali, giacché invece l’Inter dovrà affrontare il Benfica in Portogallo il prossimo mercoledì. Tuttavia, queste sfide si basano su pochi calcoli e molta grinta oltre al fatto che i nerazzurri contano con una rosa lunga e di livello.

Secondo Antonio Paolino comunque sarà la Juventus a fare risultato: “Sarà 1-0 per i bianconeri. Cambia più per la Juventus che per l’Inter e una vittoria dà il coraggio per tornare in Champions”.

Ciò non fa sottostimare i giocatori a disposizione e infatti sul lungo – afferma il giornalista – l’Inter può mantenere vantaggio. Vada come vada sarà da considerare il lavoro di Allegri i cui attaccanti non generano le stesse occasioni di quelli dell’Inter così come il centrocampo “non è da grande squadra, Allegri ha ottimizzato ciò che ha tra le mani”. Basterà o meno? L’occasione è ghiotta e la Juventus dovrà approfittare di ogni spazio a disposizione.