Juventus Inter: due grandi assenze, sorprese in attacco

C’è la chiara sensazione che Juventus Inter sarà un big match che può mettere di fronte le due squadre italiane del momento che sono in lotta per lo scudetto.

Possibili cambi di formazione da parte dei due allenatori, perché potrebbero esserci delle novità riguardo dei giocatori che non sarebbero al meglio della forma per poter proseguire con la tanto attesa gara.

Una partita dove tutti vogliono esserci, ma non sarà così per sfortuna di alcuni giocatori. C’è qualcuno che non riuscirà nemmeno a seguire la squadra in panchina, altri che verranno esclusi per le scelte dei due allenatori.

Juventus Inter: Allegri contro Inzaghi per lo scudetto

Uno scudetto non si chiude alla 13esima giornata, ma è chiaramente una sfida importante questa che può rivelarsi decisiva poi alla fine della corsa. Perché Juventus Inter è una partita tanto attesa in Italia per il campionato di Serie A dove al primo posto c’è la squadra di Inzaghi che dovrà difendere il vantaggio in classifica di 2 punto sopra proprio la Juve di Allegri che vuole sorpassare approfittando dello scontro diretto in casa.

Bisognerà provare a fare la partita e cercare di riuscire a trovare la giocata dei migliori giocatori che possono essere decisivi per questa sfida tanto attesa. C’è grande aspettativa sui migliori, ma occhio anche alle scelte a sorpresa dei due allenatori riguardo la possibilità di fare fuori alcuni giocatori chiave da Juventus Inter.

Juve Inter: chi manca per Allegri e Inzaghi

In casa Inter Simone Inzaghi sa che dovrà fare a meno di Alexis Sanchez a causa di una distorsione alla caviglia, mentre recupera dopo un lungo stop l’ex Juan Cuadrado. Discorso diverso per la Juventus che può fare fuori Vlahovic con Allegri che gli può preferire ancora una volta Kean. C’è poi il dubbio Locatelli che deve fare i conti con una frattura alla costola.

Probabili formazioni Juventus Inter

Formazioni Juventus Inter, si va verso le scelte ufficiali con i due allenatori che sono pronti a puntare su giocatori di qualità e i migliori del momento per questo big match. Ci sono delle possibili scelte a sorpresa da parte di Allegri e Inzaghi: