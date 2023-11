Lazio: ribaltone in panchina, scelto il nuovo tecnico

Il futuro di Maurizio Sarri continua ad essere in bilico. Il ribaltone in panchina sembra essere vicina e Lotito ha il nome del nuovo tecnico.

La sconfitta contro la Salernitana ha rimesso in dubbio la posizione di Sarri. Lotito non è assolutamente contento e per questo motivo non è da escludere un ribaltone in panchina nelle prossime ore.

Lotito avrebbe addirittura il nome del nuovo tecnico in caso di rottura con Sarri e sono in corso dei ragionamenti in casa Lazio. Naturalmente fino a quando non si ha ufficialità tutto può succedere e per questo motivo non ci resta che attendere pe avere un quadro molto più chiaro.

Lazio: Sarri verso l’addio, ecco chi arriva al suo posto

Maurizio Sarri potrebbe presto dire addio alla Lazio. Per il momento non sembrano esserci scossoni, ma tutto può ancora succedere e non è da escludere una decisione particolare considerando che c’è delusione per quanto riguarda i risultati. La sconfitta contro la Salernitana ha aperto una mini crisi e non ci resta che attendere ancora un po’ di tempo per capire meglio come si evolverà e quali decisioni saranno prese in questo senso.

Secondo quanto riferito da Il Messaggero, Lotito sarebbe aspettando le dimissioni di Sarri per dare uno scossone in panchina e il nome in pole position per la sostituzione sembra essere rappresentato da Scaloni. Il ct argentino ha un rapporto importante con il club biancoceleste e per questo motivo non ci resta che attendere le prossime ore per avere un quadro molto più chiaro e capire se ci sarà o no il via libera.

Di certo per il momento Scaloni rappresenta una suggestione considerando che deve lasciare l’Argentina prima di firmare con un nuovo club. A questo punto non è da escludere che il tutto possa essere rinviato all’estate visto che per il momento ancora tutto può accadere.

Panchina Lazio: Scaloni resta in pole position

La Lazio e Sarri quasi certamente si separeranno al termine della stagione e il nome di Scaloni è sicuramente uno dei nomi possibili. Resta da capire la volontà del tecnico di lasciare l’Argentina oppure provare a dare via ad una nuova esperienza per cercare di ottenere dei risultati anche con i club.