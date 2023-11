Nonostante un inizio di stagione sottotono rispetto ai suoi standard, quando vuole Theo Hernandez riesce ad essere decisivo come una volta, ed il rigore di ieri contro la Fiorentina ne è stata la dimostrazione. Nonostante sia un terzino, il francese è riuscito a spiazzare Sportiello con la freddezza di un attaccante, permettendo così al Milan di rifiatare e tornare a vincere in campionato.

Ciò che però è saltato agli occhi dei tifosi è la pacatissima esultanza di Theo, lui che invece è solito a festeggiamenti particolari. E’ forse il caso di pensare che si sia definitivamente rotto qualcosa? Il mondo Milan ovviamente spera di no, ma il post social del francese non lascia invece dubito in merito.

Milan, allarme Theo: test criptico sui social

Theo Hernandez rischia di diventare un vero e proprio caso in casa Milan. Il terzino francese, da sempre idolo dei tifosi, in questa stagione pare essere la brutta copia di quel giocatore straripante e dominante che abbiamo imparato ad apprezzare in questi anni in rossonero.

Fino ad adesso si è sempre provato a non guardare in faccia la realtà, ma quanto successo nelle scorse ore obbliga difatti l’ambiente milanista a valutare seriamente quello che sta succedendo attorno a Theo Hernandez. Il rendimento altalenante del terzino di Stefano Pioli parrebbe essere motivato da una ragione specifica, che a quanto pare potrebbe essere insita proprio nell’oramai incrinato rapporto con il tecnico parmigiano.

Fra i due oramai non pare più esserci la stima di un tempo, e la freddezza registrata nell’ultimo periodo potrebbe esserne la conferma. Non solo, fonti vicine all’ambiente di Milanello vociferano che Theo Hernandez non abbia mai realmente superato l’addio di Paolo Maldini e la conseguente conferma di Stefano Pioli, che invece avrebbe dovuto essere il primo a lasciare il Milan in estate. Gli atteggiamenti del francese nell’ultimo potrebbero dunque essere conseguenza a tutto questo, ed il post pubblicato sui suoi profili social oggi parrebbe esserne una conferma.

Milan, scoppia il caso Theo: gol e polemica sui social

In altri momenti ad un gol come ieri Theo Hernandez sarebbe impazzito di gioia esultando insieme alla sua gente. Il francese, invece, ieri si è mostrato essere particolarmente freddo, avido, limitandosi a dedicare solo un cuore alla compagna (Zoe Cristofori ndr) presente in tribuna.

Presto questo atteggiamento ha avuto conferma sui social, visto che Theo ha pubblicato una foto con un commento ben preciso, un cuore rosso seguito da dei puntini sospensivi che culminano in una faccina con la bocca chiusa. Cosa vorrà mai dire con questo il francese? Ovviamente i tifosi del Milan hanno immediatamente iniziato a sondare diverse soluzioni, ma a quanto pare quella più plausibile porterebbe a credere che la storia di Theo Hernandez col diavolo potrebbe presto giungere al termine.

Theo via dal Milan: rimarrebbe ad una sola condizione

A quanto pare in estate si potrebbe consumare l’addio di Theo Hernandez al Milan. Stando ai colleghi di Forza Milan, in realtà, difronte ad un’offerta improntate ed irrinunciabile il francese potrebbe dire addio già a gennaio, ma al momento questo rappresenterebbe essere uno scenario più utopico.

Cosa potrebbe però far cambiare idea Theo? L’allontanamento di Stefano Pioli e l’arrivo di un allenatore in grado di potergli far riscoprire la voglia di giocare per il Milan, la stessa che Paolo Maldini utilizzò per farlo firmare con i rossoneri oramai quasi cinque anni fa.