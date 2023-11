Napoli, infortunio “minore” per Olivera: tempi di recupero rapidi

Il Napoli deve fare i conti con l’infortunio di Mathias Olivera, calciatore che manda in emergenza Walter Mazzarri.

Lo ha subito detto il tecnico toscano, in occasione del post-partita di Atalanta-Napoli quando, alle domande dagli studi di DAZN, ha risposto in maniera netta sul problema emerso al terzino uruguaiano che, facendosi male da solo, è uscito in barella nella partita giocata a Bergamo.

Un infortunio che complica tantissimo le cose per il Napoli, rappresentando una vera e propria tegola considerando anche l’assenza fino a gennaio di Mario Rui. Ma secondo quanto riferito dal Napoli, in una nota ufficiale apparsa sul sito del club, i tempi di recupero potrebbero accorciarsi.

Napoli, infortunio meno grave del previsto: la notizia su Olivera

Nel corso della partita giocata nell’anticipo di sabato alle 18, Mathias Olivera è praticamente scivolato, facendosi male al ginocchio.

Un infortunio che ha costretto, nel bel mezzo della partita, alla sostituzione di Walter Mazzarri che ha scelto di inserire al suo posto Juan Jesus, che sarà chiamato agli straordinari da qui in avanti, per gli importantissimi impegni che avrà il Napoli fino alla fine di questo 2023.

Dal 2024 in poi ci saranno valutazioni da fare e una di queste è legata ai tempi di recupero per Mathias Olivera, dopo il suo infortunio. Perché, secondo quanto comunicato dal Napoli, non si tratterebbe di stagione finita. A quanto pare, non c’entra il crociato, nell’esito degli esami strumentali che sono stati svolti questa mattina, come annunciato dalla società partenopea.

Infortunio Olivera: il comunicato ufficiale del Napoli

Quest’oggi il Napoli, a seguito della trasferta a Bergamo contro l’Atalanta, ha comunicato la notizia sull’infortunio di Mathias Olivera, svelando le sue reali condizioni. Non si tratta del crociato, ma comunque di un infortunio serio, che non comprometterà tutta la stagione del terzino uruguaiano. Ecco, di seguito, cos’ha scritto il Napoli nella nota ufficiale su Olivera: “Dopo l’infortunio nel corso del primo tempo di Atalanta-Napoli, questa mattina Mathias Olivera ha sostenuto gli esami strumentali in compagnia del Dottor Canonico, visitato dal Professor Mariani. Dai risultati è stato evidenziata una lesione di secondo grado del legamento collaterale mediale del ginocchio sinistro”.

I tempi di recupero sull’infortunio di Mathias Olivera: saranno più corti

Saranno più corti i tempi di recupero effettivi sull’infortunio di Mathias Olivera. Non si tratta di stagione finita, ma comunque saranno tre o quattro mesi senza il terzino Olivera. Sono dunque più rapidi del previsto, che possono far ben sperare comunque al Napoli che lo ritroverà nel clou della stagione, quando il Napoli di Walter Mazzarri sarà indirizzato verso i suoi obiettivi.