Altro esonero: l’ex Real Madrid diventa il nuovo allenatore, è fatta

Altro esonero: arriva un nuovo allenatore

Importanti notizie che riguardano l’esonero di un allenatore che è stato fatto fuori dopo mesi difficili, per questo motivo la società ha deciso di adottare un cambio che possa essere proficuo per i prossimi mesi e il resto della stagione. Perché non c’è nessuna volontà da parte del club di restare in una posizione difficile e di retrocedere, per questo motivo c’è la voglia di avviare questo nuovo progetto.

La società ha intenzione di cambiare tutto e di voler provare a dare un cambio immediato alla stagione, per questo motivo ha licenziato l’ormai ex allenatore per affidare la squadra ad un nuovo tecnico che può arrivare già in queste ore. L’ultimo risultato anche è stato deludente.

Union Berlino: Raul il nuovo allenatore

Solo 7 punti e zona retrocessione per l’Union Berlino che si ritrova all’ultimo posto in Germania e con una vittoria che manca dallo scorso 26 agosto. Una crisi nera inspiegabile dopo il grande campionato dello scorso anno. Il club tedesco sta affrontando uno dei peggiori momenti di sempre per un club in Europa e per questo motivo c’è stata la voglia di cambiare per la società che ha esonerato Fischer per affidare ad interim a Grote ed Eta la squadra. Ora però è pronto Raul.

Sembra ormai finita la caccia per il nuovo allenatore dell’Union Berlino che ha scelto Raul Gonzalez Blanco, ex giocatore del Real Madrid che ad oggi è l’allenatore del Real Madrid Castiglia. L’ex attaccante spagnolo è in trattativa con i tedeschi, pronto per approdare nel suo nuovo club.

Union Berlino: Raul pronto a firmare, tratta l’addio col Real Madrid

Secondo quanto scrive Kicker, sarebbe in trattativa per liberarsi dai blancos Raul e firmare con l'Union Berlino.